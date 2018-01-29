معدوم سازی طیور در اصفهان تاکنون به مرز یک میلیون نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود غفاری ظهر دوشنبه در راستای بروز آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در گلپایگان که تاکنون منجر به تلفات سنگین به بخش پرورش مرغ تخمگذار شده است، اظهار داشت: بروز آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در کل کشور خسارت های سنگینی را وارد کرده است که آموزش نحوه نقل و انتقال این ویروس به دلیل در میان بودن سلامتی مردم، لازم است.

وی با اشاره به اینکه عامل بیماری آنفلوانزا یک ویروس است و در تمامی موجودات می تواند ایجاد بیماری کند، افزود: در واقع مشکل فعلی جهان تداخل آنفلوانزای انسانی با آنفلوانزای پرندگان است به طوری که در سال ۱۹۱۸ این ویروس در کشور اسپانیا موجب بیماری و مرگ حدود ۴۰ میلیون انسان شد و طی دو یا سه سال اخیر تمام کشورهای جهان به جز نروژ درگیر این بیماری شدند.

رئیس اداره دامپزشکی گلپایگان با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی دام (OIE) طی گزارشی اعلام کرده است که تداخل این ویروس با ویروس انسان می تواند مخاطرات بهداشت عمومی را در پی داشته باشد، افزود: این ویروس ها و ویروس های دیگر که عامل بیماری است به عنوان بیوتروریسم شناخته می شود یعنی دست کاری ها و تغییر ماهیت هایی روی آنها که در آزمایشگاه ها صورت می گیرد برای کشورهایی مثل ما که اقتصادمان وابسته به یکسری محصولات واردی است می تواند، یک تهدید محسوب شود.

وی با تشریح خسارات آنفلوانزای پرندگان به کشورهای مختلف از جمله آمریکا با سه دهم میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ فرانسه با ۳۹۰ میلیون یورو، هلند با ۵۰۰ میلیون دلار، ژاپن ۴۰۰ میلیون دلار و نیجریه ۳۰۰ میلیون دلار، اظهار داشت: این آمار نشان می دهد این ویروس حتی در کشورهای پیشرفته موجب خسارت و هزینه های سنگینی شده است.

آغاز اپیدمی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان دو ماه زودتر از سال قبل

غفاری با اشاره به اینکه در سال ۹۵ با ورود پرندگان از سیبری به ایران موجب ایجاد ۴۶۳ کانون ابتلا در ۲۶ استان کشور شد که بر این اساس ۱۲ میلیون طیور صنعتی معدوم شدند، افزود: متأسفانه در سال جاری این بیماری که از سال ۹۵ باقی مانده بود در برخی طیور مجدداً موجب درگیری به بخش طیور در نقاط مختلف کشور شد که در این راستا طی سال گذشته ۳۰۰ میلیارد ریال از سوی دولت جهت معدوم سازی تخصیص پیدا کرد و ۸۵۰ میلیارد ریال نیز از طریق صندوق بیمه های محصولات کشاورزی به خسارت دیدگان پرداخت شد و یک هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال خسارتی بوده که در این راستا پرداخت شد لیکن به صنعت طیور کشور دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۲ استان کشور با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان درگیر شده اند، گفت: نسبت به سال گذشته کشور، در آذرماه با این اپیدمی درگیر شد اما امسال دو ماه زودتر (شهریورماه) این ویروس گسترش یافت.

رئیس اداره دامپزشکی گلپایگان با بیان اینکه در نظام دامپروری حداقل فاصله برای دو مرغداری یک کیلومتر است و با فعالیت ۶۶ واحد غیرمجاز پرورش طیور در شهرستان گلپایگان این فواصل رعایت نشده است، افزود: تا امروز بیش از ۲۰ میلیون مرغ در ۱۲ استان کشور معدوم شده که ۱۷ میلیون آن صنعتی و سه میلیون آن مرغ بومی بوده است و ۲۷ درصد مرغ تخمگذار کشور برابر این آمار به علت این بیماری معدوم شدند.

تغییر کاربری مرغداری های غیرمجاز گلپایگان به واحدهای پرورش مرغ رنگی

وی با اشاره به آمار معدوم سازی طیور در کشور، استان البرز با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه، تهران ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه، تبریز با یک میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه و اصفهان تاکنون با کمتر از یک میلیون قطعه بیشترین خسارات را متحمل شده اند،‌ افزود: در استان اصفهان بیشترین خسارت در شهرستان گلپایگان بوده است.

غفاری در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته خسارت وارد آمده به مرغداری های بومی سه میلیون قطعه بوده و در این راستا ۷۰۰ میلیون ریال بابت خسارت به شهرستان گلپایگان اختصاص یافت و به ۴ روستایی که مرغ های آنها معدوم شده بود، این مبالغ پرداخت شد که بیش از خسارت آنها بود.

وی بیان داشت: در استان اصفهان از ۲۵ کانون آلوده به ویروس آنفلوانزا فوق حاد پرندگان ۱۵ کانون آن مربوط به شهرستان گلپایگان است که ۱۰ واحد آن واحدهای مرغ رنگی به تعداد ۲۳۷ هزار قطعه و همچنین پنج واحد مرغ تخمگذار به میزان ۴۰۵ هزار قطعه معدوم شده است که از این واحدها ۱۷ هزار و ۱۲۰ تخم مرغ نطفه دار و ۱۵ تن تخم مرغ خوراکی، همراه با مرغ ها معدوم شدند.

رئیس اداره دامپزشکی گلپایگان در پایان تصریح کرد: مشکلات ما در این عرصه وجود ۶۶ واحد غیرمجاز است که متأسفانه ۴۴ واحد مرغداری گوشتی بدون تغییر کاربری اقدام به پرورش مرغ رنگی کرده اند و در حال حاضر دلیل گرایش اکثریت این واحدها به پرورش مرغ رنگی درآمد بالای آنهاست که از پرورش مرغ گوشتی به صرفه تر است.