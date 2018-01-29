تجهیزات بحران در شهرستان فردیس کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اینانلو ظهر دوشنبه در ستاد بحران شهرستان فردیس که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به بارش برف و یخبندان در روز های گذشته، اظهار کرد: خدمات رسانی در سطح شهرستان به خوبی انجام شد اما شهرداری این شهرستان از تجهیزات کافی برای خدمات رسانی در حد مطلوب برخوردار نیست و در این رابطه از اعضای شورای این شهر می خواهیم نسبت به تصویب خرید ماشین آلات سنگین برای شهرداری اقدام کنند.

فرماندار فردیس در ادامه با بیان اینکه یکی از ظرفیت های مهم در شرایط بحرانی، امکانات دولتی سایر دستگاه ها است، عنوان کرد: از مسئولان ستاد مدیریت بحران این شهرستان می خواهیم نسبت به شناسایی این امکانات اقدام کنند تا از آنها در شرایط بحرانی بتوان استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت همکاری بخش خصوصی در شرایط بحرانی، خاطرنشان کرد: این بخش می توانند با عقد قرارداد های مالی به دستگاه های امدادرسان دولتی کمک کنند.

اینانلو با اشاره به اهمیت کمک رسانی نیروی مردمی بسیج، گفت: بسیج یکی از پتانسیل های مهم کمک رسانی شهرستان فردیس است که فرمانده سپاه این شهرستان برای کمک رسانی به مردم در شرایط اضطراری توسط این نیروها، اعلام آمادگی کرده است.

وی اشاره به زلزله اخیر کرمانشاه، تصریح کرد: بسیج هرکجا که آمادگی خود را اعلام کرده، بخش بزرگی از مشکلات مرتفع شده است.

فرماندار فردیس با اشاره به ظرفیت پادگان شهید کچویی که حدود ۲ هزار سرباز آموزشی از سراسر کشور را در خود دارد، تاکید کرد: با مسئولان این پادگان هماهنگی های لازم انجام شده است و در صورت نیاز سربازان این پادگان برای کمک رسانی به مردم مانند تکاندن برف درختان، برف روبی و غیره اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه اماکن عمومی مانند مساجد، ورزشگاه ها و غیره برای اسکان مردم در شرایط بحرانی آماده هستند، از ایجاد شناسنامه ای برای شناسایی امکانات بحرانی و به روز رسانی این امکانات در فرمانداری فردیس خبر داد و افزود: اقدامات لازم برای این مهم انجام شود.

اینانلو با اشاره به اینکه ممکن است تعادل هوا بهم بخورد و باعث شکوفا شدن درختان شود، به لزوم رعایت موارد فنی و اطلاع رسانی به کشاورزان و باغداران تاکید کرد و گفت: اداره محیط زیست شهرستان فردیس نسبت به رسیدگی مسائل زیست محیطی در این شهرستان اقدام کند.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد شبکه فاضلاب شهری در فردیس، خاطرنشان کرد: آلودگی آب یکی از مهم ترین مسائل شهرستان فردیس است. چاه های جذبی آسیب زیست محیطی دارد و با توجه به اهمیت سلامتی شهروندان، شبکه فاضلاب شهری فردیس باید ایجاد شود.

فرماندار فردیس با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت اصناف این شهرستان، گفت: تمام هماهنگی های لازم برای امداد رسانی به شهروندان در مواقع اضطراری باید انجام شود.

وی با اشاره به لزوم همدلی و هماهنگی مسئولان با مردم، خاطرنشان کرد: اگر مسئولان با مردم همراه باشند و اقدامات لازم را برای خدمات رسانی به آنها انجام دهند، از مشکلات احتمالی و تنش ها جلوگیری می شود.

فرماندار فردیس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به احتمال یخزدگی معابر شهری در فردیس، گفت: از مسئولان اتوبوس رانی و تاکسی رانی این شهرستان می خواهیم نسبت به سازماندهی وسایل نقلیه عمومی برای انتقال شهروندان اقدام کنند.