۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۵

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار یزد:

احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی از نقاط قوت انقلاب اسلامی است

یزد ـ معاون فرماندار یزد گفت: در کشور ما حقوق شهروندی به‌گونه‌ای رعایت می‌شود که همشهریان اقلیت مذهبی به‌ویژه زرتشتیان احساس تبعیض نمی‌کنند و این مهم نقطه قوت برای انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جعفری در نشست مشترک روسای انجمن زرتشتیان شهرستان یزد با اشاره به همزیستی مسالمت‌آمیز بر پایه احترام متقابل میان مسلمان و زرتشتیان از سال‌های دور تاکنون در استان و به‌تبع آن شهرستان یزد اظهار داشت: زندگی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان مختلف در کنار هم در شهر جهانی یزد زبانزد است و می‌تواند به‌عنوان مدل و نمونه خوبی برای تمام دنیا به‌حساب آید.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار یزد اضافه کرد: تقویت دوستی و رعایت حقوق زرتشتی‌ها به‌عنوان افراد جامعه ایرانی بارها مورد تأکید مسئولان قرار گرفته است.

جعفری در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن ایام‌الله دهه فجر و جشن‌های چهل‌سالگی انقلاب اسلامی اظهار داشت: دهه مبارک فجر جشن ملی همه ایرانیان است و هر ایرانی با هر دین و مذهبی در هر کجای این سرزمین، احساس تعلق‌خاطر به این ایام دارد.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران منادی استقرار ارزش‌های انسانی و معنوی است و این ظرفیتی است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده تا بتوانیم در کنار هم برای ساختن ایرانی آباد و آزاد تلاش کنیم.

معاون فرماندار یزد همچنین با تقدیر از تلاش‌های زرتشتیان در فراهم کردن زمینه آبادانی و توسعه شهر با ایجاد مراکز عام‌المنفعه خاطرنشان کرد: مردم یزد از دیرباز شاهد خدمات زرتشتیان استان در قالب فعالیت‌های خیریه و موقوفات از جمله مراکز درمانی و آموزشی بوده‌اند.

جعفری با اشاره به هم‌زمانی برگزاری جشن سده و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خواستار در نظر گرفتن تمهیدات لازم به‌منظور رعایت تمامی شئون مورد نظر شد.

کد مطلب 4213440

