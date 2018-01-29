به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جعفری در نشست مشترک روسای انجمن زرتشتیان شهرستان یزد با اشاره به همزیستی مسالمت‌آمیز بر پایه احترام متقابل میان مسلمان و زرتشتیان از سال‌های دور تاکنون در استان و به‌تبع آن شهرستان یزد اظهار داشت: زندگی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان مختلف در کنار هم در شهر جهانی یزد زبانزد است و می‌تواند به‌عنوان مدل و نمونه خوبی برای تمام دنیا به‌حساب آید.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار یزد اضافه کرد: تقویت دوستی و رعایت حقوق زرتشتی‌ها به‌عنوان افراد جامعه ایرانی بارها مورد تأکید مسئولان قرار گرفته است.

جعفری در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن ایام‌الله دهه فجر و جشن‌های چهل‌سالگی انقلاب اسلامی اظهار داشت: دهه مبارک فجر جشن ملی همه ایرانیان است و هر ایرانی با هر دین و مذهبی در هر کجای این سرزمین، احساس تعلق‌خاطر به این ایام دارد.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران منادی استقرار ارزش‌های انسانی و معنوی است و این ظرفیتی است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده تا بتوانیم در کنار هم برای ساختن ایرانی آباد و آزاد تلاش کنیم.

معاون فرماندار یزد همچنین با تقدیر از تلاش‌های زرتشتیان در فراهم کردن زمینه آبادانی و توسعه شهر با ایجاد مراکز عام‌المنفعه خاطرنشان کرد: مردم یزد از دیرباز شاهد خدمات زرتشتیان استان در قالب فعالیت‌های خیریه و موقوفات از جمله مراکز درمانی و آموزشی بوده‌اند.

جعفری با اشاره به هم‌زمانی برگزاری جشن سده و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خواستار در نظر گرفتن تمهیدات لازم به‌منظور رعایت تمامی شئون مورد نظر شد.