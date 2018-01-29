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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

جنایت جدید ارتش ترکیه در عفرین/کشته شدن ۱۳ غیر نظامی

جنایت جدید ارتش ترکیه در عفرین/کشته شدن ۱۳ غیر نظامی

در جریان حمله نظامی جنگنده های ارتش ترکیه به روستایی در جنوب شرق شهر عفرین سوریه ۱۳ نظامی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان این کشور اعلام کرد که در جریان حمله جنگنده های ترکیه به روستای «قبلّی» (کوبله) واقع در جنوب شرق شهر عفرین در حومه شمال غربی حلب دست کم ۱۳ غیر نظامی از جمله ۵ کودک و ۳ زن کشته شدند.

نیروهای مسلح ترکیه روز گذشته مدعی شده بود که در جریان عملیات جاری این کشور در شهر عفرین سوریه موسوم به «شاخه زیتون» تاکنون ۵۵۷ نفر از نیروهای مورد حمایت آمریکا در شمال سوریه کشته شده اند.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه گذشته (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.

کد مطلب 4213442
فاطمه صالحی

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