«جایزه شیراز» در کمیسیون فرهنگی شورا مورد موافقت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا دودمان در این باره به خبرنگاران گفت: این جایزه ادبی قرار است در روز شیراز به برگزیدگانی در حوزههای فرهنگی، ادبی و هنری اعطا شود.
وی عنوان کرد: وجود جایزهای با نام و نشان شهر شیراز برازندهی تاریخ و فرهنگ شهر شیراز است.
دودمان ادامه داد: کمیسیون فرهنگی موافقت کرد جشنواره در سال اول به صورت درون استانی و پس از آن در سالهای بعد در قالب جشنوارههای ملی و بینالمللی اجرا شود.
وی عنوان کرد: مساعدت به حوزه ورزش قهرمانی بانوان از جمله اولویتهای کمیسیون فرهنگی است.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همچنین بیان کرد که شورای شهر به تیم منتخب فوتبال بانوان شهر شیراز مساعدت میکند.
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