راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۵ نقطه شهرستان صومعه سرا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلیل قاسمی در نشست با اصحاب رسانه که پیش از ظهر دوشنبه در فرماندهی سپاه ناحیه شهرستان صومعه سرا برگزار شد ضمن گرامیداشت ایام الله بهمن و تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فاطمی و برگرفته از سیره ائمه اطهار (ع) بود.

وی با بیان اینکه دهه فجر فرصتی مناسب برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی و استفاده از رسانه به عنوان یکی از مهم ترین ابزار انتقال این دستاوردها، افزود: استقلال، عزت و اقتدار، وجود امنیت کامل و کشف سرمایه مردم، اسلامی بودن و دین گرایی و احیای دین، فرهنگ ایثار و شهادت مهمترین دستاورد های انقلاب اسلامی است.

بسیج مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامی

جانشین فرماندهی سپاه ناحیه صومعه سرا با اشاره به اینکه اسلامی بودن زندگی مردم ایران یکی از اهداف دشمن برای هجمه و توطئه ها بسیار است، گفت: دشمنان در تلاش هستند با استفاده از رسانه و فضای مجازی این بُعد از زندگی مردم را مورد هجمه و حمله قرار دهند.

وی در ادامه خودکفایی ملی، جهاد علمی به معنای واقعی را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: بعداز پیروزی انقلاب اسلامی رشد علمی و رسیدن به دستاوردهای روز جهان در بُعد علمی اعم از نانو و هسته ای، هواو فضا مهم ترین دستاوردهای در حوزه علمی جامعه بوده است.

سرهنگ قاسمی با بیان اینکه بسیج و استفاده از قدرت مردمی یکی دیگر از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در این باره می فرماید بسیج یعنی هرجایی از کشور که به آن نیاز داشته باشد اعلام آمادگی کند.

وی همچنین با اشاره به استفاده سوریه و عراق از این فرمول برای مقابله با گروه های تکفیری و داعش و رسیدن به موفقیت، یادآورشد: امروز هرکشوری از فرمول بسیج استفاده کند هیچ قدرتی نمی تواند در برابر آن ایستادگی کند.

اجرای ۶۱ برنامه فرهنگی دهه فجر در صومعه سرا

مسئول کمیته بسیج و نیروهای مسلح ستاد دهه فجر صومعه سرا به برنامه های این کمیته در ایام الله مبارک فجر اشاره کرد و افزود: ۶۱ برنامه فرهنگی توسط این کمیته برای این ایام پیش بینی شده است.

وی برگزاری کارگاه های آموزشی سبک زندگی، نشست های بصیرتی و روشنگری، برنامه های گرامیداشت دهه فجر و فجر فاطمی، ویزیت رایگان، رژه خودرویی، گلباران مزار شهدا، برگزاری هفت یادواره شهدا، گلبانگ انقلاب اسلامی در مدارس بخشی از برنامه های این کمیته است.

سرهنگ قاسمی در ادامه به افتتاح از ۷۹ واحد مسکن محروم را یکی از دیگر برنامه ها عنوان کرد و گفت: چند مسکن به صورت نمادین در سطح روستاها با حضور مسئولان به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان صومعه سرا، افزود: براساس تصمیم ستاد دهه فجر شهرستان این راهپیمایی در پنج نقطه از بخش و دهستان و مرکز این شهرستان برگزار می شود.

به گفته این مسئول شروع راهپیمایی در بخش ها و دهستان ها از ساعت ۹ صبح روز ۲۲ بهمن و در مرکز شهرستان رأس ساعت ۱۰ صبح از مقابل سپاه آغاز می شود.