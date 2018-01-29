به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در این دیدار ولی‌الله سیف با بیان اینکه بانک های ایران در چارچوب مقررات بین المللی فعالیت می کنند و گام های بلندی برای تطبیق با استانداردهای جهانی برداشته شده است، گفت: برنامه اصلاح ساختار بانک‌ها در دو زمینه «استاندارد کردن عملیات بانکی و تطبیق با مقررات بین‌المللی» و «اصلاح استانداردهای حسابداری و نظارتی» در حال انجام است.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص اصلاح استانداردهای حسابداری و نظارتی‌ بانک های ایران تاکید کرد: بانک‌های ایرانی تحت ارزیابی کیفیت دارایی هستند و باتوجه به نتیجه بررسی‌ها، برای هر بانک، برنامه اصلاح ساختار خاص طراحی خواهد شد.

در این نشست آقای لایتنر سفیر سوییس در تهران، ضمن ابراز تمایل به گسترش ارتباطات بانکی ایران و سوییس از تلاش برای ترغیب بانک های کشورش به منظور همکاری با بانک های ایرانی خبر داد و گفت: برای توسعه همکاری‌های بانکی لازم است تصویر شفاف‌تری از نظام بانکی ایران در دست باشد و این نشست را می‌توان مقدمه‌ای برای این موضوع دانست.

سفیر سوییس ضمن ابراز خشنودی از اقدامات انجام شده در توسعه روابط بانکی دو کشور گفت: با بانک‌های سوییسی در زمینه‌های پیشنهادی از جمله درخصوص صدور مجوز تاسیس شعب بانک های ایران در سوییس با مقامات بانکی مذاکره خواهم کرد.