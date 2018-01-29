سرمایه گذاری تنها راه توسعه و پیشرفت فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، اسماعیل تبادار در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان که به بررسی و رفع مشکلات چند طرح سرمایه گذاری اختصاص داشت، با بیان این که مجموعه مدیران استان باید نگاه حمایتی نسبت به طرح های سرمایه گذاری داشته باشند، اظهار داشت: پاسخ استعلام های متقاضیان سرمایه گذاری باید در سریع ترین زمان ممکن ارائه شود و اجازه ندهیم سرمایه گذاران بخش خصوصی در بدنه دستگاه های اجرایی معطل فرایندهای نامناسب و طولانی اداری شوند.

وی خواستار بررسی و نظارت مدیران کل استان فارس بر عملکرد زیرمجموعه اداری و اهتمام کارشناسان در خصوص پاسخ به درخواست های سرمایه گذاری شد و افزود: باید از کارکنان و کارشناسان با انگیزه و کوشا که در زمینه تقویت امر اشتغال و سرمایه گذاری تلاش می کنند تقدیر کنیم.

استاندار فارس با تاکید بر این که هیچ تناقضی میان رعایت قانون و مقررات و ایجاد تسهیلات برای متقاضیان سرمایه گذاری وجود ندارد، گفت: اگر می خواهیم زمینه کار و اشتغال در استان فراهم شود باید همت جمعی داشته باشیم و نهایت تلاش را برای توجه و رفع مشکلات مردم به کار بگیریم.

تبادار همچنین خواستار توجه مدیران در زمینه معرفی کارشناسان زبده به پنجره واحد سرمایه گذاری استان شد و تاکید کرد: حداکثر تصمیم گیری های مدیران باید توسط نمایندگان دستگاه های اجرایی در پنجره واحد صورت بگیرد و لازم است این نمایندگان در حد جانشین مدیران دستگاه ها در پنجره واحد سرمایه گذاری عمل کنند.