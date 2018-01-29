محمد رودباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام نیروها قبل از شروع بارش در راهدارخانه ها به حالت آماده باش درآمدند، گفت: سطح راههای استان همدان به شکل مستمر برفروبی و نمکپاشی شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته ۵ هزارتن شن و نمک در سطح جادههای استان همدان پخش شده است.
وی با تاکید براینکه در عملیات راهداری زمستانی استان همدان ۴۳۰ نیروی راهدار فعال هستندف گفت: ۲۹۰ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و پشتیبانی در ۳۴ باب راهدارخانه استان همدان فعالیت می کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان ادامه داد: راهداران به شکل شبانهروز در راهدارخانهها حضور دارند و در صورت نیاز خدماترسانی می کنند.
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