محمد رودباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام نیروها قبل از شروع بارش در راهدارخانه ها به حالت آماده باش درآمدند، گفت: سطح راه‌های استان همدان به شکل مستمر برف‌روبی و نمک‌پاشی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته ۵ هزارتن شن‌ و نمک‌ در سطح جاده‌های استان همدان پخش شده است.

وی با تاکید براینکه در عملیات راهداری زمستانی استان همدان ۴۳۰ نیروی راهدار فعال هستندف گفت: ۲۹۰ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و پشتیبانی در ۳۴ باب راهدارخانه استان همدان فعالیت می کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان ادامه داد: راهداران به شکل شبانه‌روز در راهدارخانه‌ها حضور دارند و در صورت نیاز خدمات‌رسانی می کنند.