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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۲۱

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‎‌ای استان همدان:

۵۰۰۰ تن شن‌ و نمک‌ در سطح جاده‌های استان همدان پخش شده است

۵۰۰۰ تن شن‌ و نمک‌ در سطح جاده‌های استان همدان پخش شده است

همدان - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‎‌ای استان همدان گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته ۵ هزارتن شن‌ و نمک‌ در سطح جاده‌های استان همدان پخش شده است.

محمد رودباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام نیروها قبل از شروع بارش در راهدارخانه ها به حالت آماده باش درآمدند، گفت: سطح راه‌های استان همدان به شکل مستمر برف‌روبی و نمک‌پاشی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته ۵ هزارتن شن‌ و نمک‌ در سطح جاده‌های استان همدان پخش شده است.

وی با تاکید براینکه در عملیات راهداری زمستانی استان همدان ۴۳۰ نیروی راهدار فعال هستندف گفت: ۲۹۰ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و پشتیبانی در ۳۴ باب راهدارخانه استان همدان فعالیت می کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان ادامه داد: راهداران به شکل شبانه‌روز در راهدارخانه‌ها حضور دارند و در صورت نیاز خدمات‌رسانی می کنند.

کد مطلب 4213468

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