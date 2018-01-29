محرومیت سعید معروف تا اطلاع ثانوی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران جام شهید «محسن حججی» روز گذشته با ۶ دیدار در شهرهای تهران، کاشان، اردکان، آمل، گنبد و ارومیه پیگیری شد.

دیدار تیم های خاتم اردکان و پیکان تهران در اردکان در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر با نتیجه ۳ بر یک به سود خاتم به پایان رسید.

بر اساس اعلام سازمان لیگ والیبال با توجه به گزارش ناظر مسابقه پیکان تهران و خاتم اردکان، سعید معروف کاپیتان تیم پیکان به علت اهانت به داور مسابقه طبق بند ۵-۹ آئین نامه انضباطی تا اطلاع ثانوی و تشکیل کمیته انضباطی از حضور در مسابقات لیگ برتر محروم شد.