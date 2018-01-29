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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۲۰

به دلیل اهانت به داور؛

محرومیت سعید معروف تا اطلاع ثانوی

محرومیت سعید معروف تا اطلاع ثانوی

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعلام کرد که سعید معروف تا اطلاع ثانوی از حضور در مسابقات لیگ برتر محروم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  هفته نهم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران جام شهید «محسن حججی» روز گذشته با ۶ دیدار در شهرهای تهران، کاشان، اردکان، آمل، گنبد و ارومیه پیگیری شد.

دیدار تیم های خاتم اردکان و پیکان تهران در اردکان در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر با نتیجه ۳ بر یک به سود خاتم به پایان رسید.

بر اساس اعلام سازمان لیگ والیبال با توجه به گزارش ناظر مسابقه پیکان تهران و خاتم اردکان، سعید معروف کاپیتان تیم پیکان به علت اهانت به داور مسابقه طبق بند ۵-۹ آئین نامه انضباطی تا اطلاع ثانوی و تشکیل کمیته انضباطی از حضور در مسابقات لیگ برتر محروم شد.

کد مطلب 4213469

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    نظرات

    • ffffff IR ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
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      پاسخ
      واقعا این کارا برای آدم های محترمی مثل آقای معروف زشته اینا دارن تو عرصه ی جهانی بازی میکنن این اخلاقا رو باید بذارن کنار واقعا

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