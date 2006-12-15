به گزارش خبرگزاری مهر ، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع کلیه اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رای می رساند که به منظور دقت عمل در کنترل شناسنامه رای دهندگان و ثبت مراتب شرکت اشخاص در هر یک از انتخابات، به هنگام ممهور نمودن شناسنامه رای دهندگان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در محل ضرب مهر با خودکار عدد "4" و در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی عبارت "م7" را بنویسند و در انتخابات شوراهای اسلامی ضمن نوشتن عدد "3" نام شهر یا روستا یا تیره عشایری را نیز روی اثر مهر انتخابات درج نمایند.
/ اطلاعیه شماره 4 ستاد انتخابات کشور/
توصیه ها برای ممهور کردن شناسنامه رای دهندگان
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره چهار خود توصیه هایی را در هنگام ممهور کردن شناسنامه رای دهندگان اعلام کرد.
