۳۹ روز چادرنشینی در سرمای شدید کوهستان/ خیران ورود کنند

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: پیرزنی که از سرمای شدید زمستان کوهبنان به خود می لرزد و چهره اش در میانه چادر و زیر پتو کبود شده می گوید؛ «چرا زلزله زدگان کوهبنان فراموش شده اند، مگر قرار نبود قبل از سرمای زمستان به ما کانکس بدهند، چرا آوار برداری انجام نمی شود.»

سوال های مردم کوهبنان از مسئولان ادامه دارد اما گویی زلزله زدگان کوهبنان در سایه زمین لرزه کرمانشاه فراموش شده اند.

شاید بسیاری گمان کنند که استان کرمان استانی خشک و گرم است اما کوهبنان داستانش با تصور این مردم متفاوت است، سرزمینی که در دامنه کوه بنا شده و سرمای زمستانش چنان استخوان سوز است که تحملش هم برای بسیاری سخت و جان کاه است.

هزار و ۴۰۰ خانوار کوهبنانی در بدترین شرایط و در حالیکه بسیاری از وسایل زندگی شان زیرآوار مانده است در چادر زندگی می کنند

در چنین شرایطی هزار و ۴۰۰ خانوار کوهبنانی در بدترین شرایط و در حالیکه بسیاری از وسایل زندگی شان زیرآوار مانده است در چادر زندگی می کنند.

سرما جان سوز است و صبح امروز بارش برف و وزش باد سرد نیز بر شدت آن افزوده شده است، مردم سعی کرده اند با کشیدن نایلون بر روی چادر ها از نفوذ رطوبت به داخل چادر جلوگیری کنند اما گذراندن وضعیت فعلی بسیار سخت است.

این در حالی است که یکی از مسئولان مرتبط با بازسازی کوهبنان چندی قبل در گفتگویی اینگونه بیان کرده بود که هیچ گونه مشکلی برای اسکان موقت در کوهبنان وجود ندارد.

۱۴۰۰ خانوار چادرنشین و فقط توزیع ۱۰۰ کانکس

وقتی این خبر را در کنار گفتگوی چند روز قبل خبرنگار شبکه خبر با فرماندار کوهبنان می گذارم اعداد ارقام و تصورم به هم می ریزد، فرماندار کوهبنان گفته بود که ۱۴۰۰ خانوار در کوهبنان چادر نشین هستند و در مقابل تقریبا ۱۰۰ کانکس تاکنون بین زلزله زده ها توزیع شده است!

آوار برداری خانه ها که شرط واگذاری کانکس نیز می باشد به کندی انجام می شود. توزیع غذای گرم و امکانات مورد نیاز به خصوص در بحث سرویس بهداشتی و حمام نیز چالشی عمده در زندگی مردم است.

مردم تا قبل از زمین لرزه با تلفیقی از داشته هایشان یعنی زمین های کشاورزی خرد، چند دام و حقوق کارگری روزگار می گذراندند، اما بعد از زمین لرزه هیچ تمکن مالی ندارند باید به نکته ای دیگر نیز اشاره شود، مردم کوهبنان یا کشاورز هستند و یا دامدار و بخش عمده ای نیز کارگر معدن زغالسنگ هستند که حقوق های معوق ماندشان هنوز پرداخت نشده است، این مردم تا قبل از زمین لرزه با تلفیقی از داشته هایشان یعنی زمینهای کشاورزی خرد، چند دام و حقوق کارگری روزگار می گذراندند، اما بعد از زمین لرزه هیچ تمکن مالی ندارند.

اگر در کوچه و پس کوچه های شهر نگاهی بیندازید در برخی مکان ها کانکس مشاهده می کنید، این کانکس ها توسط افرادی تهیه شده است تا حدودی توان مالی داشته اند، حتی برخی کانکس ها را اقساطی تهیه کرده اند، اما افرادی که هنوز نتوانسته اند کانکس را به صورت شخصی تهیه کنند عملا هیچ توان مالی و امکانی برای تهیه کانکس نداشته اند.

مردم در انتظار رسانه ها/ خلاء اطلاع رسانی را پر کنید

زنان سرپرست خانوار، خانوارهای فقیر و محروم از درآمد حداقلی، افراد بیمار نیز جزو این خانوارها هستند، طی روزهای اخیر یکی از مداحان نیز با راه اندازی یک پویش مردمی سعی کرده است مشکلات کوهبنان را در خلاء اطلاع رسانی مناسب رسانه های استانی بیشتر از گذشته نمایان کند و در این مسیر تا حدودی موفق نیز بوده است.

سوال اینجاست جایگاه مردم استان کرمان و خیران استان در زمینه کمک رسانی به مردم محروم و زلزله زده ای که حالا در کنار زلزله زیر پوشش برف هم گرفتار شده اند کجاست

همچنین برخی از سلبریتی ها نیز به صورت کمرنگ تر از آنچه در کرمانشاه اتفاق افتاد در این شهر حضور یافته اند، همچنین خیرانی یزدی و بافقی نیز در حد توانشان در کوهبنان حضور یافته اند، حتی برخی از مسئولان این استان طی روزهای اخیر از کوهبنان بازدید کرده اند اما سوال اینجاست جایگاه مردم استان کرمان و خیران استان در زمینه کمک رسانی به مردم محروم و زلزله زده ای که حالا در کنار زلزله زیر پوشش برف هم گرفتار شده اند کجاست؟

عضو شورای شهر کوهبنان در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت مردم شهر کوهبنان به خبرنگار مهر می گوید: اینکه مسئولان دولت، کوهبنان و مشکلاتش را فراموش کرده اند سوالی است که هیچ جوابی برایش ندارم.

محمد روح الامینی می گوید: از دیشب برف کوهبنان را فراگرفته است و سرمای هوا بسیار شدید شده است، مردم برای گرم کردن خود از وسایل گرمایشی نفتی و برقی استفاده می کنند که تاکنون موجب آتش سوزی در برخی از چادرها شده و یک نفر نیز جان باخته است.

هم استانی ها برای کمک رسانی تلاش کنند

وی بیان کرد: متاسفم که بگویم وضعیت واقعی کوهبنان از طریق رسانه های استان کرمان به خوبی به مردم سایر شهرها نشان داده نشده است، در روزهای اخیر شاهد حضور خیران از استانهای مجاور و حتی تهران در کوهبنان و تامین کانکس برای برخی نیازمندان هستیم اما سوال من این است هم استانی های ما کجا هستند؟

عضو شورای شهر کوهبنان گفت: برخی از مسئولان وضعیت واقعی کوهبنان را نشان نمی دهند، مردم هنوز اسکان موقت را در یافت نکرده اند، آوار برداری انجام نشده است و مشکل جدی در خصوص تامین سرویس بهداشتی و حمام داریم.

مردم برای فرار از سرما مجبور هستند به خانه ها برگردند، خانه هایی که با زمین لرزه ۵.۲ ریشتری اکثرا ترک خورده و نیمه ویران هستند

روح الامینی بیان کرد: می گویند تعداد کمی از خانه های کوهبنان آسیب دیده اند اما کسی از این خانه ها بازدید کرده است؟ ۸۵ درصد این خانه ها امکان اسکان ندارند اما مردم برای فرار از سرما مجبور هستند به خانه ها برگردند، خانه هایی که با زمین لرزه ۵.۲ ریشتری اکثرا ترک خورده و نیمه ویران هستند و یک زمین لرزه مجدد می تواند موجب بروز خسارت های جانی قابل توجه شود.

وی بیان کرد: اختصاص کانکس منوط به آوار برداری خانه ها شده است اما کسی پول آوار برداری را ندارد، آوار برداری بنیاد مسکن هم بسیار کند انجام می شود. وام اختصاص یافته نیز ۳۰ میلیون تومان است که در واقع همان وام بازسازی واحدهای فرسوده ای است که در همه شهرها داده می شود و هیچ خط اعتباری ویژه زلزله زده ها اختصاص نیافته است.

وی بیان کرد: با ۳۰ میلیون تومان می توان خانه ای ۳۰ متری ساخت و این مبلغ نمی تواند مشکل مردم را رفع کند.

وی گفت: مردم با مشکل نقدیندگی جدی مواجه هستند و از مسئولان می خواهم حداقل نقدینگی اندکی برای خرید کانکس در اختیار مردم قرار دهند.

سوء استفاده از زلزله زده ها

وی بیان کرد: کانکس دو میلیونی در این شهر به مردم تا ۵ میلیون فروخته شد و کسی نتوانست جلوی سود جویان را بگیرد.

روح الامینی گفت: برخی می گویند مردم کوهبنان مشکل ندارند اما اکثر خانه های شهر غیرقابل اسکان و در هم شکسته هستند و با یک زلزله کوچک ویران می شوند، در واقع در زلزله اصلی خانه های خشت و گلی فرو ریختند و خانه های تیر آهنی ترک خورده اند. مردم هم برای فرار از سرما به خانه ها برگشته اند.

وی بیان کرد: مسئولان عمق فاجعه را درک نکرده اند و مسلما اگر در صورت زمین لرزه مجدد تلفات انسانی رخ بدهد چه کسی جوابگوی مردم خواهد بود؟

مردم کوهبنان مظلوم هستند و مطالبه گری ندارند به همین دلیل مسئولان هم کار اساسی نمی کنند و منتظرند مردم خودشان به مرور زمان کار بازسازی را انجام دهند

وی گفت: مردم کوهبنان مظلوم هستند و مطالبه گری ندارند به همین دلیل مسئولان هم کار اساسی نمی کنند و منتظرند مردم خودشان به مرور زمان کار بازسازی را انجام دهند.

این عضو شورای شهر گفت: زندگی مردم کوهبنان بسیار سخت شده است و کسانی که می گویند اتفاقی در کوهبنان نیفتاده است یا این شهر را از نزدیک ندیده اند یا نمی خواهند ببینند.

وی از نماینده مردم کوهبنان در مجلس و مسئولان استان کرمان خواست گامهای عملی برای بهبود وضعیت این شهر ۱۱ هزار نفری بردارند و گفت: این شهر به هزار کانکس برای اسکان موقت نیاز دارد و نباید منتظر ماند تا زمستان تمام شود.

وی از خیران استان کرمان خواست به داد مردم کوهبنان برسند و افزود: مسئولان هنوز به صورت جدی وارد ساماندهی شهر نشده اند دلیلش را نمی دانم اما از خیران و مردم استان کرمان می خواهم به یاری مردم کوهبنان برسند.

کوهبنانی ها در حالی در سکوت رسانه ای زمستان سرد را در چادر های می گذرانند که هنوز هم دلیل تاخیر ۳۹ روزه در امدادرسانی و کند بودن خدمات به این مردم مشخص نیست.

در این میان از مردم و خیران استان کرمان انتظار می رود با حضور در این شهر از نزدیک مشکلات مردم را مشاهده و برای تامین هزار کانکس مورد نیاز در این شهر تلاش کنند.