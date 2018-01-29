امدادرسانی هوایی در جاده قدیم ساوه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت راه ها و امدادرسانی در استان تهران گفت: کار امدادرسانی و روان سازی جاده ها با همکاری هلال احمر و راه و شهرسازی استان تهران از شنبه شب و دقایق اولیه بارش برف آغاز شد.

وی افزود: با فراخوان داده شده شهرداری های استان تهران عملیات پاکسازی برف از درختان و نیز بازگشایی و برف روبی معابر را انجام دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران در خصوص وضعیت راه های این استان نیز گفت: در حال حاضر بالگردهای هلال احمر با کم شدن مه گرفتگی مسیر هوایی، در حال خدمات رسانی در جاده قدیم ساوه هستند و امدادرسانی در این محور ادامه دارد، محورهای چرمشهر،گرمدره، وردآورد، تهران-قم، تهران-ساوه و هراز و فیروزکوه بازگشایی شده است.



