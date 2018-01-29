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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۷

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران خبر داد؛

امدادرسانی هوایی در جاده قدیم ساوه

امدادرسانی هوایی در جاده قدیم ساوه

تهران- مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران از امدادرسانی هوایی در جاده قدیم ساوه در پی بارش برف در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت راه ها و امدادرسانی در استان تهران گفت: کار امدادرسانی و  روان سازی جاده ها با همکاری هلال احمر و راه و شهرسازی استان تهران از شنبه شب و دقایق اولیه بارش برف آغاز شد.

وی افزود: با فراخوان داده شده شهرداری های استان تهران عملیات پاکسازی برف از درختان و نیز بازگشایی و برف روبی معابر را انجام دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران در خصوص وضعیت راه های این استان نیز گفت: در حال حاضر بالگردهای هلال احمر با کم شدن مه گرفتگی مسیر هوایی، در حال خدمات رسانی در جاده قدیم ساوه هستند و امدادرسانی در این محور ادامه دارد، محورهای چرمشهر،گرمدره، وردآورد، تهران-قم، تهران-ساوه و هراز و فیروزکوه بازگشایی شده است.


 

کد مطلب 4213489

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