مراسم وداع با پیکر شهید « امیر باصره» در انزلی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر شهید «امیر باصره» تکاور نیروی دریایی که در حادثه برخورد ناو دماوند با موج شکن به شهادت رسید امروز در شهرستان انزلی برگزار می شود.

این مراسم ساعت ۱۸:۳۰ امروز «دوشنبه» در مصلای شهر انزلی برگزار می شود.

مراسم تشییع ناوبان دوم تکاور امیر باصره نیز از ساعت ۹:۱۵ صبح فردا (سه شنبه) از چهار راه برق تا گلزار شهدای انزلی برگزار می شود و پس از تشییع در روستای طارمسر خاکسپاری می شود.

ناوشکن دماوند چهارشنبه ۲۰ دی با موج شکن انزلی برخورد کرد و آسیب دید.

بعد از وقوع این حادثه چهار نفر از نیروهای ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش با یک فروند شناور برای امداد رسانی اعزام شدند که به علت طوفانی بودن دریا دچار سانحه شدند که دو نفر از سرنشینان به داخل آب دریا افتادند و دو نفر دیگر به علت برخورد با موج شکن آسیب دیده و در بیمارستان بستری شدند.

شهید «بیژن زارع» و شهید «امیر باصره» جز مفقود شدگان این حادثه بودند که پیکر شهید «بیژن زارع» پس از یک هفته جستجو پیدا، تشییع و خاکسپاری شد و پیکر «امیر باصره» پس از ۱۶ روز جستجو در دریای خزر کشف شد.