به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضا میر بلوکی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی بابیان اینکه گازگرفتگی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است، اظهار کرد: طی امسال براثر گاز ۱۳ نفر در استان فوت شدند که از این تعداد هشت نفر به علت گازگرفتگی و پنج نفر به علت انفجار گاز و آتش‌سوزی کشته شدند.

میر بلوکی بابیان اینکه طی سال گذشته تنها برای امر دیوارنویسی در سطح شهرهای استان به‌منظور تبلیغات ایمنی گاز ۶۰ میلیون تومان هزینه شد، افزود: بااین‌وجود در سال ۹۵، پنج نفر در اثر گاز گرفتی و چهار نفر به علت انفجار گاز فوت شدند.

وی تصریح کرد: امسال نیز به‌منظور رعایت بیشتر نکات ایمنی و برگزاری کلاس‌های آموزشی و غیره بیش از یک میلیارد ریال هزینه شده، اما متأسفانه همچنان رتبه نخست گازگرفتگی را در استان داریم.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان‌شمالی در ادامه به بودجه امسال شرکت گاز استان اشاره کرد و گفت: با توجه به پروژه‌های گازرسانی در دست اقدام طی امسال ۷۰ میلیارد تومان برای شرکت گاز خراسان شمالی اختصاص‌یافته است.

میر بلوکی اظهار کرد: بر اساس بودجه تخصیص‌یافته، گازرسانی ۵۰ روستای خراسان شمالی به مرحله بهره‌برداری رسیده که طی دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

وی بیان کرد: این تعداد گازرسانی روستایی در شهرستان اسفراین، شیروان، راز و جرگلان، مانه و سملقان و فاروج با ۲۹۰ کیلومتر شبکه و بااعتباری بالغ‌بر ۲۱ میلیون ریال اجراشده است.

این مسئول بابیان اینکه بیشترین تعداد گازرسانی روستایی برای شهرستان رازو جرگلان انجام‌شده است، گفت: برای این تعداد پروژه گازرسانی چهار هزار و ۱۰۱ انشعاب ایجادشده است.

میر بلوکی بابیان اینکه در حال حاضر ۷۹ پروژه گازرسانی روستایی در حال اجرا است، اظهار کرد: این تعداد گازرسانی در شهرستان‌های رازو جرگلان، شیروان، مانه و سملقان، فاروج، جاجرم و بجنورد بااعتباری بالغ‌بر ۴۲ میلیون ریال در حال اجرا است که تلاش داریم تا پایان سال ۹۷ اتمام گازرسانی در استان را جشن بگیریم.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان‌شمالی بیان کرد: این تعداد پروژه در دست اقدام با ۵۶۳ کیلومتر شبکه و ۶ هزار و ۸۲۲ انشعاب برای ۹ هزار و ۷۵۸ خانوار انجام می‌شود.

وی گفت: از مجموع ۸۵۱ روستای خراسان شمالی ۷۴۳ روستا بالای ۲۰ خانوار بوده که از این تعداد ۶۵۰ روستا گازدار شده‌اند.

میر بلوکی اظهار کرد: متأسفانه ۱۴ روستای خراسان شمالی فعلاً شرایط بهره‌مندی از نعمت گاز را ندارند که باید منتظر فرصت مناسب برای گازرسانی بود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان‌شمالی بابیان اینکه ۱۱۴ روستای زیر ۲۰ خانوار در استان وجود دارد، مطرح کرد: از این تعداد ۳۳ روستا به علت قرار داشتن در مسیر لوله گاز از نعمت گاز بهره‌مند شدند و ۷۹ روستا در حال اجرا است.

میر بلوکی بیان کرد: با افتتاح پروژه‌های گازرسانی در خراسان شمالی تعداد روستاهای گازدار به ۶۸۳ روستا می‌رسد که ضریب نفوذ گاز طبیعی در این روستاها ۹۰ درصد می‌شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به راه‌اندازی سیستم قرائت و چاپ هم‌زمان گاز بها اشاره کرد و گفت: این اقدام به‌منظور افزایش رضایتمندی، بهبود و ارتقای خدمات به مشترکان انجام می‌شود به‌طوری‌که فرد کنتور خوان، هم‌زمان با قرائت کنتور قبض گاز را در همان لحظه صادر و تحویل مشترک می‌دهد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی گفت: این شرکت یک هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال از مشترکان صنعتی، دستگاه‌های اداری و خانگی طلب دارد.