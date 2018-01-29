به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا قندهاری ظهر دوشنبه در نشست خبری هماهنگی ستاد دهه فجر استان سمنان، بابیان اینکه بیش از یک هزار برنامه در دهه فجر برنامه‌ریزی‌شده است، تأکید کرد: کمیته‌های ۱۹ گانه شامل مساجد و قرآن، فرهنگی، تبلیغات، پروژه‌ها و سه ستاد شامل فضای مجازی، روحانیان و مشارکت مردمی برگزارکننده این برنامه‌ها هستند.

وی افزود: آغازگر برنامه‌های دهه فجر، غبارروبی گلزار شهدا است که در ۱۹ شهر استان سمنان برنامه ریزی شده است همچنین دیدار با خانواده معظم شهدا و امامان جمعه و جماعات، تکریم خانواده شهدا، مراسم ویژه انقلاب، محفل انس با قرآن و ده‌ها برنامه دیگر در این ایام تدارک دیده‌شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه شعار دهه فجر سال جاری سربلندی ملت ایران در پرتو جمهوری اسلامی بااقتدار همه‌جانبه و اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری شده است، تأکید کرد: بصیرت افزایی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، تبیین ارزش‌های دینی برای نسل جوان و دشمن‌ستیزی در زمره محورهای برنامه‌هایی دهه فجر هستند.

قندهاری ادامه داد: برای آغاز برنامه‌های دهه فجر هم‌زمان با دوازدهمین روز از بهمن‌ماه۹۶، آیین غبارروبی گلزار شهدا در امامزاده یحیی(ع) سمنان با حضور استاندار و سایر مقامات استانی تدارک دیده‌شده است که این برنامه در ۱۸ شهر دیگر استان نیز صورت خواهد گرفت.

وی افزود: ۱۰ شب ۱۰ مسجد نیز به همت اداره کل تبلیغات اسلامی که مسئولیت کمیته مساجد و قرآنی ستاد دهه فجر را بر عهده دارد در زمره برنامه‌ها در کنار افتتاح پروژه‌های عمرانی، سخنرانی‌ها، دوره‌های بصیرتی و ... است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان خواستار نگاه ویژه مردم به راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز شد و تأکید کرد: کشورها از دو منظر یکی تحرکات اخیری که توسط دشمنان نظام تدارک دیده‌شده بود و دیگری ورود به چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، در برهه‌ای تاریخی و حساس به سر می‌برد لیکن از همه آحاد مردم می‌خواهیم تا با حضور در این راهپیمایی، یکبار دیگر مشتی بر دهان یاوه گویان داخلی و خارجی بزنند.