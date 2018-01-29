۵ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فضل اله برزویی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مغازه، داخل خودرو، خودرو و احشام رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی استان، شهرکرد، بروجن، لردگان، اردل و کیار با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند پنج سارق را دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به ۱۲فقره سرقت مغازه، داخل خودرو، خودرو و احشام اعتراف کردند که متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.