مدیریت شهری زنجان ضعف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عباسی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل خانه احزاب استان زنجان، با بیان اینکه اهمیت به نظام شایسته‌سالاری به معنای این است که افراد را به گونه‌ای انتخاب کنیم که بیشترین بازدهی را در کارهای محوله داشته باشند، افزود: این فرآیند را می‌توان در انتخاب مدیران استان نیز تعمیم داد. من شخصاً معتقدم بهتر است از مدیران بومی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه در طول چهار دهه اخیر اقدامات زیادی صورت گرفته اما باز هم نیاز به کار بیشتر در بخش‌های مختلف کشور احساس می‌شود، ادامه داد: تلاش بیشتر به آن جهت است که مردم ایران اسلامی لایق بهترین خدمات هستند و مسئولان باید هر چه در توان دارند برای خدمت به این مردم که درصحنه‌های مهم و حساس، پشتیبان نظام بوده‌اند، به منصه ظهور بگذارند.

رئیس خانه احزاب استان زنجان در ادامه با انتقاد از وضعیت موجود در اجرای پروژه‌های عمرانی در شهر زنجان، افزود: ضعف‌هایی در مدیریت شهری در استان زنجان وجود دارد و میزان پیشرفت کارهای عمرانی نسبت به سایر استان‌ها مورد قبول نیست.

عباسی با بیان اینکه اعتقاد دارد شهر زنجان همچون یک روستای بزرگ است، گفت: طرح‌ها و پروژه‌های مرکز زنجان، همچون حروف یرملون است که نوشته می‌شود، ولی خوانده نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از نیازهای ضروری کشور در برهه کنونی، اهتمام به بحث اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: آنچه که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، این است که ما باید قدردان ملت باشیم و از سرمایه اجتماعی حفاظت کنیم، حفظ این سرمایه به اندازه حفظ نظام لازم است و باید نشاط را به مردم برگردانیم.

رئیس خانه احزاب استان زنجان تاکید کرد: برای اینکه کشوری آباد داشته باشیم، باید به نظام شایسته‌سالاری که در آن افراد با بالاترین بازدهی انتخاب می‌شوند، اهمیت دهیم.

عباسی با بیان اینکه بدون شک همه خواهان حل مشکلات مردم هستیم و این مشکلات نباید تداوم یافته و لاینحل باقی بماند، اظهار کرد: نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که بستر برای سوء استفاده دشمنان فراهم شود. به همین خاطر اعتقاد راسخ به این مهم داریم که برای برطرف کردن ضعف‌ها نیاز به باور جوانان داریم.

رئیس خانه احزاب استان زنجان با تاکید بر اینکه سیاسیون کشور باید گسترش اخلاق اسلامی را در ذهن خود پرورش دهند، گفت: برخی جریان‌های سیاسی مسائل و مشکلات را چنان بزرگ جلوه می‌دهند که انگار هیچ راه حلی وجود ندارد و هیچ کاری انجام نشده است.

عباسی با یادآوری اغتشاشات دی ماه سال جاری، افزود: در این اغتشاشات دشمنان انقلاب بر موج اعتراضات مردمی سوار شدند و بی اعتمادی و یأس و ناامیدی به آینده کشور را به مردم القا می‌کردند.

وی با قدردانی از عملکرد نیروهای انتظامی و امنیتی برای برقرار کردن آرامش در کشور، افزود: از دستگاه های امنیتی، انتظامی و دستگاه قضایی تقاضا داریم با بازداشت شدگان حوادث اخیر که از روی هیجان در اعتراضات شرکت داشتند، با رأفت اسلامی برخورد نمایند و اگر کسانی احیاناً در بازداشت هستند در صورت صلاحدید نسبت به آزادی آنان مساعدت کنند.

رئیس خانه احزاب استان زنجان در ادامه به فعالیت‌های صورت گرفته توسط خانه احزاب در استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ حزب و تشکل سیاسی در استان فعالیت می‌کنند که تلاش کرده‌ایم جلسات مستمری با مسئولان این احزاب و تشکل‌ها داشته باشیم.