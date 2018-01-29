برگزاری برنامه های دهه فجر در مناطق کم برخوردار نیشابور

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام علیرضا جوانشیری ظهر روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد : اصحاب رسانه در پیروزی انقلاب اسلامی نقش پررنگ و معنادار داشته اند و همواره مسئولیت زیادی در شفاف سازی مسائل دارند.

وی افزود : ستاد دهه فجر امسال در قالب ۲۰ کمیته برنامه ریزی شده و دبیرخانه ستاد دهه فجر در سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان فعال شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نیشابور ابراز کرد : ۷۴۸ برنامه فرهنگی ، ورزشی به ستاد ارسال شده که ۲۱۱ برنامه را اجرایی خواهیم کرد.

وی اظهار کرد : شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر شهرستان با ۳ راهبرد بصیرت افزایی ، امید آفرینی و دشمن شناسی برنامه های دهه فجر را برگزار خواهند کرد.در تمامی برنامه های فرهنگی دهه فجر وحدت ، نشاط و همبستگی بین مردم محور برنامه ها خواهدبود.

وی گفت : فضاسازی شهری با نماد پرچم جمهوری اسلامی ایران است که شهرداری در آن نقش به سزایی خواهد داشت ، همچنین برای اولین مرتبه فیلم های جشنواره فجر همزمان با تهران در شهرستان نیشابور از ۱۸ بهمن تا ۲۲ بهمن اکران خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نیشابور ادامه داد : ۱۳۰ مبلغ دینی را با همکاری آموزش وپرورش هماهنگ و آماده کرده ایم که ۶۰۰ گفتمان دینی را در مدارس تبیین می کنند.

وی تاکیدکرد : قالب تمامی برنامه ها شور و نشاط است و ستاد دهه فجر شهرستان تاکید دارد که بیشتر برنامه ها در مناطق کم برخودار و حاشیه شهر برگزار شود تا بلکه با این برنامه ها در این مناطق فرهنگ دینی و اسلامی را ترویج کند.