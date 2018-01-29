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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

حرکت قطارها در خط ۵ مترو عادی شد

حرکت قطارها در خط ۵ مترو عادی شد

شرکت مترو اعلام کرد که حرکت قطارهای خط ۵ متروی تهران از کرج تا گلشهر و بالعکس به حالت عادی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره‌برداری مترو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با رفع کامل مشکل برق حرکت قطارهای خط ۵ متروی تهران و حومه حد فاصل ایستگاه کرج تا ایستگاه گلشهر و بالعکس که از صبح امروز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ با اختلال همراه بود، برطرف شد و حرکت تمامی قطارها در خط پنج متروی تهران و حومه از ایستگاه تهران (صادقیه) - گلشهر و بالعکس به حالت عادی بازگشت.

صبح امروز (دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۹) پس از رفع عیب کابل‌های برق بالاسری خط ۵ متروی تهران به علت سرمای شدید شب گذشته، فقط حد فاصل ایستگاه کرج تا ایستگاه گلشهر و بالعکس با اختلال در حال انجام بود که پس از رفع مشکل در این محدوده هم حرکت قطارها بر اساس برنامه زمانبندی حرکت قطارها در حال انجام است.

کد مطلب 4213520
نورا حسینی

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