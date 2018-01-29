حرکت قطارها در خط ۵ مترو عادی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره‌برداری مترو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با رفع کامل مشکل برق حرکت قطارهای خط ۵ متروی تهران و حومه حد فاصل ایستگاه کرج تا ایستگاه گلشهر و بالعکس که از صبح امروز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ با اختلال همراه بود، برطرف شد و حرکت تمامی قطارها در خط پنج متروی تهران و حومه از ایستگاه تهران (صادقیه) - گلشهر و بالعکس به حالت عادی بازگشت.

صبح امروز (دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۹) پس از رفع عیب کابل‌های برق بالاسری خط ۵ متروی تهران به علت سرمای شدید شب گذشته، فقط حد فاصل ایستگاه کرج تا ایستگاه گلشهر و بالعکس با اختلال در حال انجام بود که پس از رفع مشکل در این محدوده هم حرکت قطارها بر اساس برنامه زمانبندی حرکت قطارها در حال انجام است.