پرویز طاهری در گفت وگو با خبرنگار مهر در ارتباط با اکران فیلمهای جشنواره فجر در اصفهان اظهار داشت: هشتمین جشنواره فجر در اصفهان با اکران فیلمهایی از بسته سودای سیمرغ ۱ از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۴ بهمن ماه آغاز میشود.
وی با بیان اینکه ۱۴ فیلم بسته ۱ سودای سیمرغ ۱ در طول جشنواره در سینما سپاهان و فلسطین اکران می شود، ابراز داشت: در حال رایزنی هستیم تا اکران فیلمهایی از بسته ۲ نیز در جشنواره فجر اصفهان شاهد باشیم و بر این اساس سانس ویژه ۲۲ و ۳۰ دقیقه نیز در طول روزهای اکران جشنواره فجر در نظر گرفته شده است.
معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان تاکید کرد: به احتمال قوی فیلمهای «به وقت شام» از ابراهیم حاتمی کیا از جمله فیلمهایی است که به اکران بسته ۱ سیمرغ در جشنواره فجر اصفهان اضافه می شود.
اکران فیلمهای برگزیده جشنواره کودک در سانس صبح
وی با تاکید بر اینکه فیلمهای جشنواره فجر از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه آغاز می شود، اضافه کرد: سانس ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح ویژه اکران فیلمهای جشنواره کودک و نوجوان است و «قهرمانان کوچک»، انیمیشن «دنیای کیفها»، «فیلشاه»، «دزد و پری» و «شکلاتی» از فیلمهای برگزیده این جشنواره از شنبه تا چهارشنبه هفته آینده در هر دو سینمای سپاهان و فلسطین اکران میشود.
طاهری با بیان اینکه فیلمهای جشنواره فجر در سه سانس متوالی دو ساعته از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه اکران می شود، تاکید کرد: فیلمهای «امپراطور جهنم»، «تنگه ابوقریب»،«لاتاری»، «کامیون»، «اتاق تاریک»، «جشن دلتنگی»، «شعلهور»، «سوءتفاهم»، «هایلایت»، «مصادره»، «سرو زیر آب» و «عرق سرد» از فیلمهایی است که در سینماهای سپاهان و فلسطین اکران و برخی در طول جشنواره تکرار نیز می شود.
اضافه شدن فیلمهایی از بسته سودای سیمرغ ۲ به جدول فیلمهای جشنواره فجر اصفهان
وی با اشاره به اینکه به احتمال قوی سه فیلم از بسته سودای سیمرغ ۲ به جدول فیلمهای جشنواره فجر اصفهان اضافه شود، ابراز داشت: بر این اساس فیلمهای سانس ۲۲ و ۳۰ دقیقه نیز پس از رایزنی های لازم با مسئولان پایتخت اعلام می شود.
گفتنی است؛ هشتمین دوره جشنواره فجر در اصفهان مقارن با برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، از شنبه ۱۴ بهمن ماه تا روز ۲۲ بهمن در شش سانس (سه سانس در هر سینما) برگزار می شود.
نظر شما