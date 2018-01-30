پرویز طاهری در گفت ﻿و﻿گو با خبرنگار مهر در ارتباط با اکران فیلم﻿های جشنواره فجر در اصفهان اظهار داشت: هشتمین جشنواره فجر در اصفهان با اکران فیلم﻿هایی از بسته سودای سیمرغ ۱ از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۴ بهمن﻿ ماه آغاز می﻿شود.

وی با بیان اینکه ۱۴ فیلم بسته ۱ سودای سیمرغ ۱ در طول جشنواره در سینما سپاهان و فلسطین اکران می ﻿شود، ابراز داشت: در حال رایزنی هستیم تا اکران فیلم﻿هایی از بسته ۲ نیز در جشنواره فجر اصفهان شاهد باشیم و بر این اساس سانس ویژه ۲۲ و ۳۰ دقیقه نیز در طول روزهای اکران جشنواره فجر در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان تاکید کرد: به احتمال قوی فیلم﻿های «به وقت شام» از ابراهیم حاتمی کیا از جمله فیلم﻿هایی است که به اکران بسته ۱ سیمرغ در جشنواره فجر اصفهان اضافه می ﻿شود.

اکران فیلم﻿های برگزیده جشنواره کودک در سانس صبح

وی با تاکید بر اینکه فیلم﻿های جشنواره فجر از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه آغاز می﻿ شود، اضافه کرد: سانس ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح ویژه اکران فیلم﻿های جشنواره کودک و نوجوان است و «قهرمانان کوچک»، انیمیشن «دنیای کیف﻿ها»، «فیلشاه»، «دزد و پری» و «شکلاتی» از فیلم﻿های برگزیده این جشنواره از شنبه تا چهارشنبه هفته آینده در هر دو سینمای سپاهان و فلسطین اکران می﻿شود.

طاهری با بیان اینکه فیلم﻿های جشنواره فجر در سه سانس متوالی دو ساعته از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه اکران می﻿ شود، تاکید کرد: فیلم﻿های «امپراطور جهنم»، «تنگه ابوقریب»،«لاتاری»، «کامیون»، «اتاق تاریک»، «جشن دلتنگی»، «شعله﻿ور»، «سوءتفاهم»، «هایلایت»، «مصادره»، «سرو زیر آب» و «عرق سرد» از فیلم﻿هایی است که در سینماهای سپاهان و فلسطین اکران و برخی در طول جشنواره تکرار نیز می ﻿شود.

اضافه شدن فیلم﻿هایی از بسته سودای سیمرغ ۲ به جدول فیلم﻿های جشنواره فجر اصفهان

وی با اشاره به اینکه به احتمال قوی سه فیلم از بسته سودای سیمرغ ۲ به جدول فیلم﻿های جشنواره فجر اصفهان اضافه ﻿شود، ابراز داشت: بر این اساس فیلم﻿های سانس ۲۲ و ۳۰ دقیقه نیز پس از رایزنی﻿ های لازم با مسئولان پایتخت اعلام می﻿ شود.

گفتنی است؛ هشتمین دوره جشنواره فجر در اصفهان مقارن با برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، از شنبه ۱۴ بهمن ﻿﻿ماه تا روز ۲۲ بهمن در شش سانس (سه سانس در هر سینما) برگزار می﻿ شود.