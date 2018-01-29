۱۸ مددسرا میزبان افراد بی خانمان پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری در خصوص نحوه انتقال کارتن خواب ها به گرمخانه ها عنوان کرد که در شهر تهران ۱۸ مددسرا وجود دارد که با آغاز فصل سرما و نزول رحمت الهی، آماده پذیرایی از افراد بی خانمان شهر می شوند. در همین راستا ۱۱۰ واحد گشت را به صورت ۲۴ ساعته در سطح شهر مستقر کرده ایم و آنها با پایش شبانه روزی خود، نسبت به انتقال این افراد به مددسراها اقدام می کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۸ مددسرای شهر تهران، پذیرای۳۵۰۰ مددجو هستند، گفت: در دو شب اخیر، ۱۵۰ گزارش مردمی در تماس با سامانه ۱۳۷ وجود داشت که همکاران ما بنابر این گزارش ها نسبت به انتقال مددجویان به مراکز مددسرا اقدام کردند. اما به دلیل آگاهی همکاران ما در خصوص پاتوق های این افراد، تقریبا تمام مددجوها شناسایی و به مراکز یاد شده منتقل شده بودند.

قدیمی در ادامه افزود: پس از انتقال مددجویان، امکاناتی نظیر حمام، آرایشگاه، پزشک، روانکاو و غذای گرم برای آنها فراهم می شود که پس از مراجعه، قادر خواهند بود که از آنها استفاده کنند. همچنین با هماهنگی های به عمل آمده، در روزهای اخیر آمادگی پذیرایی ۲۴ ساعته از این عزیزان را داریم.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری پایتخت با اشاره به استقرار اتوبوس های این سازمان در اطراف برخی میادین نظیر شوش، عنوان کرد: در این عملیات ها برخی از افراد علاقه ای به آمدن به مددسراها را ندارند، بنابراین ما اتوبوس های مذکور را مستقر کرده ایم تا آماده پذیرایی از چنین افرادی نیز باشند.

وی همچنین به ارائه خدمات پزشکی و روانکاوی به مراجعین اشاره کرد و گفت : همه افرادی که وارد این مجموعه می شوند، توسط پزشک مددسرا ویزیت می شوند و در صورت وجود هرگونه مشکلی که پزشکان این قادر به حل آن نباشند، به بیمارستان امام حسین(ع) که طرف قرارداد ما است، منتقل شده و به صورت رایگان کلیه امور درمانی آنها انجام می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: حتی موردی وجود داشت که پس از ویزیت پزشک، مشکل قلبی وی تشخیص داده شد که پس از مراجعه به بیمارستان، عمل قلب باز روی آن مددجو به صورت کاملا رایگان انجام شد.