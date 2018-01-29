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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۰۰

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه هشترود:

دشمن به دنبال تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی است

دشمن به دنبال تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی است

هشترود- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه هشترود گفت: دشمن به دنبال تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد تقی پور ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران واصحاب رسانه با بیان این مطلب گفت :با عنایت خداوند منان انقلاب اسلامی ایران با خون هزاران شهید گلگون و مبارزات چندین ساله بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به ثمر نشست و عزت و سرافرازی، اقتدار وعظمت به ملت ایران ارمغان داده شد ولی متاسفانه بعداز گذشت ۴۰ سال، هنوز دشمنان اسلام وانقلاب علی رغم شکستشان، دست از شیطنت و توطئه برنداشته و درصدد تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی افزود : ملت غیور ایران با توکل به خدا و خود باوری و با پیروی از نهضت سرخ عاشورای حسینی وادامه راه ارزشمند امام خمینی  علی رغم اینکه پوزه رژیم طاغوت را برزمین زد تاکنون توانسته در مقابل ظلم و ستم استکبار جهانی از جمله آمریکا و اسرائیل بایستد و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان کشیده و حفظ کند.

تقی پور در ادامه با بیان اینکه دهه فجر از اهمیت خاصی برخوردار بوده، اظهار داشت : دهه فجر به برکت خون شهدا و امام شهدا دستاوردهای عظیم و بزرگی از جمله خاتمه دادن به تحقیر ملت ایران بود ووظیفه همه ما یادآوری خاطره های آن به نسل بعدی و حفظ و حراست از این دستاوردهاست.

فرمانده سپاه هشترود در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه آمریکا منفورترین کشور در جهان است خاطرنشان کرد: به امید خدا با وحدت و همدلی مردم و مسوولین و تلاش سپاه ونمایش عمومی ملی، قدرت وصف ناشدنی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در مراسم روز راهپیمائی ۲۲بهمن به رخ استکبار جهانی کشیده و حقیقت انقلاب اسلامی را بار دیگر زنده کرده و با مشت های گره کرده بردهن یاوه گوئی های دشمنان اسلام وانقلاب خواهیم زد.

وی در آخر به تشریح برنامه های خود سپاه هشترود دهه فجر اشاره کردو گفت: برنامه هایی از قبیل برگزاری یادواره های شهدا، عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدا، دیدار از خانوادهای شهدا وایثارگران، برگزاری نشست های روشنگری و بصیرتی، اجرای مسابقات ورزشی و فرهنگی، افتتاح خانه محروم، اجرای ویژه برنامه ها وجشنهای انقلاب در سطح شهرستان و پایگاههای مقاومت، حضور در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن و چندین برنامه دیگر ازجمله برنامه های سپاه در دهه فجر سال ۹۶ خواهدبود.

کد مطلب 4213539

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