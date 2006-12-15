  1. هنر
  2. سایر
۲۴ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۷

امروز "آتش کاروان" رونمایی می شود

امروز "آتش کاروان" رونمایی می شود

مجموعه سروده های "بیژن ترقی " شاعر و ترانه سرای معاصر با عنوان " آتش کاروان " منتشر شد .

به گزارش خبرنگار مهر ، این کتاب ترانه ها ، غزلیات ، قصاید ، اشعار نو و رباعیات پیوسته شاعر نامدار معاصر بیژن ترقی را   دربرمی گیرد ، تا به حال بسیاری از ترانه های بیژن ترقی را هنرمندان آواز ایران همچون : بنان ، شجریان ، گلپایگانی و اصفهانی و افتخاری  و ... اجرا کرده اند .

بیژن ترقی در سالهای اخیر سروده های خود را در مجله بخارا به سردبیری علی دهباشی منتشر می کرد که در این کتاب یکجا  آمده است .

در بخشی از کتاب " آتش کاروان " اظهار نظرات منوچهر همایون پور ، ادیب برومند و سیمین بهبهانی درباره سروده ها و زندگی ادبی بیژن ترقی آمده است ، در بخش دیگر تمامی ترانه های بیژن ترقی با نام خواننده و آهنگساز همراه است .

مراسم رونمایی این کتاب ، روز جمعه 24 آذرماه از ساعت 5 تا 7 با حضور و سخنرانی فعالان شعر و ادب و موسیقی و دوستداران بیژن ترقی برگزار خواهد شد . از سیمین بهبهانی  ، محمد سریر ، ایرج افشار ، استاد شجریان ، گلپا ، همایون خرم ، همایون شجریان ، محمد اصفهانی ، علی رضا افتخاری ، فرهنگ شریف و ... برای حضور در این مراسم دعوت شده است .
کد مطلب 421355

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها