امروز "آتش کاروان" رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، این کتاب ترانه ها ، غزلیات ، قصاید ، اشعار نو و رباعیات پیوسته شاعر نامدار معاصر بیژن ترقی را دربرمی گیرد ، تا به حال بسیاری از ترانه های بیژن ترقی را هنرمندان آواز ایران همچون : بنان ، شجریان ، گلپایگانی و اصفهانی و افتخاری و ... اجرا کرده اند .

بیژن ترقی در سالهای اخیر سروده های خود را در مجله بخارا به سردبیری علی دهباشی منتشر می کرد که در این کتاب یکجا آمده است .



در بخشی از کتاب " آتش کاروان " اظهار نظرات منوچهر همایون پور ، ادیب برومند و سیمین بهبهانی درباره سروده ها و زندگی ادبی بیژن ترقی آمده است ، در بخش دیگر تمامی ترانه های بیژن ترقی با نام خواننده و آهنگساز همراه است .

مراسم رونمایی این کتاب ، روز جمعه 24 آذرماه از ساعت 5 تا 7 با حضور و سخنرانی فعالان شعر و ادب و موسیقی و دوستداران بیژن ترقی برگزار خواهد شد . از سیمین بهبهانی ، محمد سریر ، ایرج افشار ، استاد شجریان ، گلپا ، همایون خرم ، همایون شجریان ، محمد اصفهانی ، علی رضا افتخاری ، فرهنگ شریف و ... برای حضور در این مراسم دعوت شده است .