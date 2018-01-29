به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، حسن قالیباف اصل، در خصوص تعاملات میان بورس تهران و استانبول بیان کرد: در سال ۹۵ بورس تهران و استانبول با یکدیگر تفاهم نامه همکاری امضا کردند که در این زمینه یکی از مفاد این قرارداد در خصوص پذیرش های متقابل بود.

وی در ادامه بیان کرد: طبق این قرارداد شرکت های بورس تهران می توانند در بورس استانبول و شرکت های این کشور در بورس تهران پذیرش شوند.

قالیباف اصل همچنین افزود: مبادلات در زمینه اوراق نیز یکی دیگر از مفاد این قرارداد بود، به خصوص ابزار مالی اسلامی مانند صکوک که از طرف مسئولان بورس استانبول با استقبال خوبی همراه شد.

تسهیل سرمایه گذاری خارجی ها

مدیرعامل شرکت بورس تهران همچنین بیان کرد: بورس تهران یکی از بازارهای متنوع در منطقه است. سرمایه گذار خارجی تاکنون به دلیل محدودیت هایی که وجود داشت نمی توانست فعالیت چندانی داشته باشد، اما اکنون دسترسی ها تا حد زیادی افزایش داشته است.

وی افزود: با توجه به دسترسی وسیعی که به بازارهای سرمایه کشورها وجود دارد، بورس تهران نیز از این لحاظ مستثنی نیست و سرمایه گذاران به راحتی می توانند در آن فعالیت داشته باشند.

قالیباف اصل همچنین در خصوص تراکم قراردادهای بین المللی گفت: طی دو سال اخیر شرکت بورس تهران با ۱۲ بورس دنیا تفاهم نامه امضا کرده که مهمترین قرارداد با بورس استانبول است و در این زمینه درصدد هستیم دو شرکت از این کشور را در بورس تهران ثبت کنیم.

نقش حاکمیت شرکتی و IFRS

وی در خصوص شرایط حضور شرکت های ایرانی در بورس استانبول گفت: دو موضوع برای همتای استانبولی در زمینه جذب شرکت های ایرانی بسیار مهم است. اولین موضوع در خصوص گزارشگری حاکمیت شرکتی است، دومین موضوع در زمینه IFRS است که گزارش ها باید بر اساس استانداردهای بین المللی تهیه شود.

مدیرعامل شرکت بورس در پاسخ به سوالی در خصوص حفظ روند رونق در بازار، اظهار داشت: رونق بازار سهام باید از سمت بنگاه های اقتصادی با توجه ویژه ای همراه باشد.

افزایش رونق بازار سهام

قالیباف اصل با اشاره به صحبت های وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: زمانی می توان از بورس برای یک فعالیت اقتصادی تامین مالی داشت که رونق در این بازار وجود داشته باشد.

وی در پایان گفت: شرکت ها می توانند هم از طریق افزایش سرمایه و هم از طریق انواع اوراق بهاداری که در بازار وجود دارد استفاده کنند تا به رونق دلخواه برسند.