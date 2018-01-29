هدف دشمن تقدس زدایی از خانواده/تقویت نهاد خانواده الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کاظم حافظ نیا ظهر دوشنبه در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مرزی بندر آستارا در سال جاری با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی رصدخانه مسائل مختلف فرهنگی جامعه است، اظهار کرد: تعالی، پیشرفت، عمران و آبادانی جامعه در گرو تقویت فرهنگ عمومی است.

وی با اشاره به اینکه رسالت شورای فرهنگ عمومی، مهندسی رفتار جامعه است، افزود: مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید موجب تحول شود و با توجه به اینکه مسائل فرهنگی از دغدغه های همه مسئولان است، تسریع در اجرایی شدن مصوبات شورای فرهنگ عمومی ضروری است.

امام جمعه آستارا حساسیت مقام معظم رهبری در مقوله فرهنگ عمومی را یادآور شد و گفت: جلسات شورای فرهنگ عمومی که به منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی تشکیل شده است، باید افزایش یابد و مسئولان مصوبات مربوطه را جدی گرفته و آنها را عملیاتی کنند.

خطر اینستاگرام برای بنیان خانواده و جوانان

وی تغییر فرهنگ ملی را هدف استکبار در جنگ نرم عنوان و خاطرنشان کرد: ناتوی فرهنگی دشمن همچنان ادامه دارد و دشمنان در حال حاضر بحث مقدس خانواده را مورد هدف قرار داده اند.

امام جمعه آستارا با تاکید بر اینکه بنیان خانواده مقدس است و تقدس زدایی از خانواده ها در نوک اصلی حملات فرهنگی دشمنان قرار دارد، اظهار کرد: اهداف گردانندگان شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام تضعیف بنیان خانواده ها و جوانان است.

وی با اشاره به استفاده همگان از فضای مجازی تصریح کرد: فضای مجازی در کشور باید کنترل شود نه محدود و در مجموع اگر تهاجم و ناتوی فرهنگی دشمنان را باور داشته باشیم، باید در تقویت فرهنگ عمومی از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

حافظ نیا اهمیت الگوی خانواده ایرانی اسلامی و تقویت نهاد خانواده را یادآور شد و افزود: فضای مجازی یکی از دلایل افزایش طلاق درجامعه است و متولیان فرهنگی به ویژه رسانه ها، خبرنگاران و صداوسیما در این میان نقش مهمی دارند.

وی از صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاری ها، آموزش و پرورش، حوزه های علمیه و همچنین دستگاه های فرهنگی خواست تا در توسعه الگوی خانواده ایرانی و اسلامی و تلاش برای تحکیم بنیان خانواده ها کوشا باشند.

امام جمعه آستارا با تشریح ظرفیت ها و قابلیت های فرهنگی و معنوی شهرستان آستارا خاطر نشان کرد: اگر به جایگاه شورای فرهنگ عمومی و مصوبات آن اهمیت داده شود، در حوزه فرهنگ و جلوگیری از مسائل ضد فرهنگی و مهندسی رفتار جامعه تحولی ایجاد خواهد شد.

لزوم حفظ شأن ایام فاطمیه در برگزاری برنامه های دهه فجر

حافظ نیا با اشاره به آغاز جشن های دهه مبارک فجر و همچنین ایام فاطمیه، اظهار کرد: حرمت ایام فاطمیه در برگزاری آیین های دهه مبارک فجر مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: رویدادهای کشور در قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی باید در جامعه و به نسل آینده اطلاع رسانی و تبیین شود.

امام جمعه آستارا در ادامه تصریح کرد: شهرداری های آستارا و لوندویل و ادارات شهرستان در آذین بندی و تزئینات ایام الله دهه فجر امسال اهتمام داشته باشند.

در ادامه این جلسه اعضای شورای فرهنگ عمومی آستارا به ارائه پیشنهاد های خود درباره اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی پرداخته و دعوت از مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان گیلان به عنوان مهمان ویژه در نشست بعدی شورای فرهنگ عمومی آستارا، اجرای مسابقه کتابخوانی با موضوع خانواده در سطح دانشگاه ها، حوزه علمیه و مقطع دبیرستان شهرستان آستارا ، برنامه ریزی برای اجرای برنامه های ویژه آموزش خانواده های روسای ادارات با دعوت از اساتید صاحب نظر و با هدف الگوی خانواده ایرانی و اسلامی، بررسی میدانی علل تزلزل و جدایی در برخی خانواده ها توسط حوزه علمیه، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی و پیگیری جهت سوق دادن مقالات علمی، تحقیقات و پایان نامه ها با موضوع طلاق در خانواده ها و همچنین استفاده از ظرفیت گروهای هنری و نمایش شهرستان آستارا در ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی و تحکیم بنیان خانواده ها از جمله مصوبات این جلسه بود.

در این نشست مقرر شد مسائل، مشکلات و نیازهای شورای فرهنگ عمومی از طریق اعضا به دبیر خانه این شورا در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا ارائه شود تا اعتبار مورد نیاز آن بررسی و اختصاص یابد.