نسیم ابوالقاسم قزوینی عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز تهران که در دهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر شرکت کرده است درباره اثرش به خبرنگار مهر گفت: این اثر رخدادی متکثر است که ما بین فضا و نور بوده و قبلا هم دیده نشده است.

وی افزود: مواد مختلفی در اجرای این اثر به کار رفته و از المان های نو و مواد جدید استفاده کرده ام.

ابوالقاسم قزوینی درباره معنای اثرش عنوان کرد: سعی کردم اثرم بیننده و مخاطب را به فکر فرو ببرد و آنقدر فرمولی برای جذب نداشته باشد تا مخاطب فقط به موضوع اثر فکر کند.

این هنرمند جوان با بیان اینکه اثرش واقع‌گرا نیست، اظهار کرد: این اثر تلفیقی از صحنه پردازی، نقاشی و مجسمه سازی است که حس جدیدی را به مخاطب القا می کند. چشم های موجود در اثر سمبولی از جامعه است. چشم ها، نگاه های موجود در جامعه را نشان می دهد که در حال نگریستن به وضعیت جامعه هستند.

نسیم ابوالقاسم قزوینی متولد ۱۳۶۰ و دانش آموخته دانشگاه آزاد در رشته ادبیات انگلیسی است اما دوره های آزاد نقاشی، مجسمه سازی، طراحی داخلی دانشگاه تهران را گذرانده است. وی تحت نظر پرفسور بهروز دارش در کارگاه مجسمه سازی چوب، سنگ، آهن و آلومینیم آموزش دیده و در زمینه کارهای مفهومی و تنظیمی فعال است. نسیم ابوالقاسم قزوینی در سال ۸۸ هنرمند برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی فجر شده و در بسیاری از نمایشگاه های گروهی، فستیوال های داخلی و خارجی حضور داشته است.