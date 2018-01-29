به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر غفاری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان فردیس با اشاره به فعالیت نیروهای خدمات رسان شهرداری در روزهای برفی، از بازگشایی ۹۰ درصد معابر اصلی خبر داد و گفت: پس از پاک‌سازی و بازگشایی کامل معابر اصلی بازگشایی معابر فرعی آغاز می‌شود.

غفاری با اشاره به کمبود ماشین‌آلات خدماتی در شهرداری فردیس، گفت: زیرساخت‌های خدمات‌رسانی در مواقع بحران ایجاد نشده است و این مهم موجب حرکت کند فرایند خدمات‌رسانی می‌شود.

به گفته وی شهرداری فردیس با تمام امکانات یعنی ۴۷ دستگاه انواع ماشین‌آلات اقدام به بازگشایی معابر شهر کرده است اما برای پاک‌سازی و بازگشایی تمام معابر شهری طی ۴ روزبه دو تا سه برابر این تجهیزات احتیاج است.

وی با اشاره به اینکه ۵۰۰ نیروی کارگری و ۶۵ نیروی ستادی در روزهای اخیر مشغول خدمات‌رسانی به شهر بوده‌اند، گفت: از دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم برای روان‌سازی معابر و تکاندن برف روی درختان به نیروهای خدمات رسان کمک کنند.

شهردار فردیس با اشاره به استفاده ۱۵ تن نمک کریستال و ۵۰۰ تن ماسه برای روان‌سازی معابر شهر، گفت: پاک‌سازی معابر شهری طبق اولویت‌بندی روی پل‌ها، معابر اصلی و پس‌ازآن معابر فرعی و کوچه‌ها انجام می‌شود.