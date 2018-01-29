۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

عضو شورای شهر شیراز:

ایجاد اشتغال در شیراز با استفاده از روش های نوین ممکن است

شیراز _ سخنگوی شورای شهر شیراز گفت: برای رسیدن به اشتغال جدید باید روش های سنتی را کنار گذاشت و به دنبال راه های نوین بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز افزود: آنچه امروز باید مورد توجه قرار داشته باشد ایجاد اشتغال است که برای رسیدن به این مهم باید از اشغال سنتی خارج شد.

وی ادامه داد: رونق کسب و کار امروز تنها با استفاده از روش های نوین ممکن است که در این میان باید به اشتغال در فضای مجازی، توسعه شرکت های دانش بنیان و توجه به پارک های علم و فناوری را مد نظر قرار داد.

سخنگوی شورای شهر شیراز تصریح کرد: ایجاد اشتغال باید با همکاری تمامی دستگاه ها انجام شود و برای رسیدن به موفقیت نیز شناخت کامل از ظرفیت های فارس و شیراز لازم است.

ناصری یادآور شد: استفاده از ظرفیت های گردشگری استان در اولویت است که باید با ایجار زیر ساخت های مناسب به دنبال جذب بیشتر گردشگر باشیم.

وی افزود: برای ایجاد اشتغال در صنعت گردشگری نیازمند سرمایه گذاری مناسب هستیم که در این مسیر  باید زیرساخت های جذب سرمایه گذار فراهم شود.

