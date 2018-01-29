مازندران بهره ای در حوزه گردشگری نبرده است

به گزازش خبرنگار مهر، هادی خنجری بعدازظهر دوشنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان بهشهر افزود: تلاش برای تقویت بخش گردشگری و استفاده از ظرفیت های این بخش در بهشهر با قوت دنبال شود.

وی بیان داشت: مازندران و شهرستان بهشهر دارای شرایط ویژه اقلیمی است و باید تلاش کنیم تا خدمت انجام شود و قوانین در مقابل مردم قرار نگیرند.

این مسئول با بیان اینکه پذیرفته شدنی نیست که گازرسانی به یانه سر بهشهر در حال انجام باشد و دستگاهی مانع ایجاد کند؛ گفت: مسائل مختلف باید با هنراهی و همکاری برطرف شود و در این راستا هم باید چاره اندیشی شود.

سرپرست فرمانداری بهشهر افزود: در سطح شهرستان مطالباتی وجود دارد و تلاش داریم تا جلسات کیفی باشد و برای رفع مشکل گام برداریم.

خنجری با اعلام اینکه در مقام پاسخگوی دولت، سخت گیرم، یادآور شد: در برخورد با اداراتی که در اجرای مصوبات سستی کنند با جدیت وارد می شویم و معتقدم که ما برای رفع موانع اینجا هستیم و اجرای سیاست ها و برنامه های دولت را برعهده داریم و باید براساس برنامه کار کنیم و کوتاهی از هیچ مسئولی قابل قبول نیست.

وی بیان داشت: کارهای مانده فراوان داریم و باید کارها محسوس باشد و موانع با کمک هم حل شود و اما اینکه مدیری در اداره بنشینند تا فرماندار کار انجام دهد را قبول ندارم.

خنجری گفت: روال ما در امور براساس عملکردها است و مسوولان ادارات رصد می شوند و باید کارها را بدرستی انجام دهند و بدانند برای تغییر نیامدیم و معیار من اقدام و عمل است و به عملگرایی توجه دارم.

این مسئول گفت: باید تلاش کنیم تا ملت، نسبت به نظام امیدوار شوند و برای رفع مشکلات جنگ خدمت به مردم در بین مسئولان فراگیر شود.

خنجری افزود: در سال های مختلف خدمات مختلفی در این شهرستان ارائه شد اما برخی از کوچه و خیابانهای بهشهر در مقایسه با ۲۵سال گذشته تغییر نکرد و باید جنگ خدمت به مردم باید فراگیر شود و در این بخش از تمام ظرفیت های عظیم بهشهری های مقیم استان و کشور استفاده می کنیم تا با هر ذائقه و جریانی که در نظام مشغول خدمت هستند؛ برای خدمت به مردم و توسعه شهرستان تلاش کنیم.