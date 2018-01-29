به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، تفاهم نامه سه جانبه ای بین سازمان صنایع کوچک، شهرک های صنعتی ایران و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران امضا شد.

این تفاهم نامه برای اجرای هرچه بهتر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به امضا رسید.

فراهم شدن زمینه های لازم برای ایجاد هم افزایی و تدوین برنامه های یکپارچه و منسجم در زمینه توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط ذیل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهره گیری بهینه از مزایای قانونی امکانات و برنامه های حمایتی سازمان، معاونت، اتاق و دیگر دستگاههای اجرایی سازمان ها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی از اهداف این تفاهم نامه است.

انجام هماهنگی های لازم بین دستگاههای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاههای اجرایی، تدوین برنامه های حمایتی از بنگاههای خرد، کوچک و متوسط با رویکرد شبکه سازی و توسعه منطقه ای کسب و کار حمایت از مصرف کالاهای تولید داخل، توسعه و نوین سازی شبکه های توزیع ، توسعه خوشه ها و شبکه های کسب و کار، حمایت از اتحادیه ها و اتحادیه های صادراتی، حمایت از شکل گیری و حمایت از برندهای ایرانی از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.

صادق نجفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این مراسم گفت: تا کنون تلاش ها در سازمان برای توسعه صنایع کوچک و متوسط بوده است که نتیجه آن ثبت ۹۶۶ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور است اکنون بیش از ۸۰۰ مورد آن در حال بهره برداری است که نزدیک به ۴۰ درصد از صنایع کوچک و متوسط کشور در این مناطق مستقر شده اند.

معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت با بیان اینکه ایجاد تحرک در بازار عمده مشکل صنایع کوچک و متوسط است، گفت: بهبود وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی دو هدف اصلی است که با اولویت مناطق محروم و استفاده از ابزارهای مختلف در حال پیشبرد است با این حال کاسبان بازاری یک رکن اصلی در افزایش فروش تولیدات داخلی هستند.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت اقتصادی جهادی در مجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تعریف شده و لازم الاجراست، با اشاره به هم افزایی در بخش صنعت خاطر نشان کرد: این همکاری‌ها باید در جهت شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید و توزیع صورت بگیرد چراکه اکنون بازار در کنار تولید قرار ندارد و تولید نیز به طور منسجم در کنار شبکه توزیع قرار نگرفته است و هدف ما این است که بتوانیم در سراسر کشور با حضور اتحادیه‌های مختلف، اتاق اصناف، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و همچنین معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم این هم‌افزایی و ارتباط را به وجود بیاوریم.

وی با اشاره به اهمیت حوزه لجستیک در این بخش گفت: متاسفانه اکنون ارتباط تنگاتنگی میان توزیع و تولید نیست که با ایجاد برندها استفاده از مزیت اصناف در مغازه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بتوانیم زمینه لازم را برای توسعه تولید و ایجاد رونق در بازار فراهم کنیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: در سه حالت این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت. یک موضوع تامین مالی است که البته اعتقاد دارم که تامین مالی اولین مشکل بحث تولید نیست. شاید عدم وجود برنامه و واحدهای بازاریابی در کارها مهمترین مشکل این حوزه باشد.

وی ادامه داد : از طرفی دیگر نشناختن بازار نیز خود یکی از مشکلات اساسی به شمار می‌رود به طوری که بازار ما نمی‌داند کدام کالا در کدام واحد تولیدی، تولید می‌شود و حجم، کیفیت و خدمات این کالا به چه صورت است. این تفاهم در تلاش است که این ارتباط را بهینه کند تا بتوانیم موضوع نوسازی و بهسازی صنوف را هم در کنار ایجاد و توسعه بازار در دستور کار خود داشته باشیم.

حسن یونس سینکی معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت نیز در این مراسم با بیان اینکه در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور باید نوع نگرش در حل مشکلات را به صورت یکپارچه و برگرفته از تفکر جمعی باشد گفت: نباید تمام توانمندی ها معطوف به برون رفت از وضعیت موجود باشد بلکه باید با آینده نگری در رفع مشکلات اقدام کرد.

وی با اشاره به وجود ۴۷۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور تصریح کرد: ظرفیت های موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی باید برای استقرار اصناف اطلاع رسانی شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تنظیم برنامه ای چهارساله با دورنمای وضعیت اقتصاد و تولید کشور افزود: باید به نقش و اهمیت صنوف در تولید ناخالص داخلی با اشتغال بالغ بر ۷ الی ۸ میلیون نفر توجه شود.

وی رفع مشکلات موجود را مستلزم توجه به تفکر عمومی وخرد جمعی برشمرد و از مسئولان اجرایی خواست تا در برنامه ریزی ها از تفکرات اجتماعی اعم صنفی و تولیدی در مناطق مختلف بهره بگیرند.

سینکی همچنین بر ضرورت توجه به تجارت الکترونیک تاکید کرد و گفت: در راستای زنجیره تامین نیز اقداماتی انجام شده است و وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز در این راستا بدنبال احیاء این زنجیره است.