۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۴۷

افت سوددهی بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی عربستان

سود خالص شرکت سابک عربستان در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۸.۶ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت سابک عربستان که چهارمین شرکت بزرگ پتروشیمی جهان به شمار می‌آید، دیروز (یکشنبه هشتم بهمن ماه) اعلام کرد به دلیل کاهش تولید و فروش، سود خالص آن در سه ماه پایانی سال گذشته میلادی ۱۸.۶ درصد کمتر شده است.

طبق اعلام سابک، این شرکت در دوره یاد شده ۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال عربستان (معادل ۹۷۹ میلیون دلار آمریکا) سود داشته، در حالی که در مدت مشابه در سال پیش از آن، این شرکت ۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال عربستان سود داشت.

هفته گذشته، سابک با خرید ۲۵ درصد از سهام شرکت سوئیسی کلاریانت، این شرکت پتروشیمی را از بحران نجات داد. سابک تلاش می‌کند با گسترش فعالیت‌های خود، به سومین شرکت بزرگ پتروشیمی جهان تبدیل شود.

فرشته رفیعی

