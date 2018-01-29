هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد/شاخص کیفی ۵۴

بابک صادقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در سه روز گذشته هوای اصفهان سالم بوده است، اظهار داشت: با کاهش چشمگیر آلاینده های جوی در روزهای گذشته، کیفیت هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز با میانگین شاخص کیفی ۵۴ در وضعیت سالم ثبت شده است.
وی با بیان اینکه کیفیت هوا در دو ایستگاه سنجش آلودگی اصفهان در وضعیت سبز و پاک ثبت شده است، افزود: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز شاخص کیفی هوا در ایستگاههای چهارباغ خواجو با ۶۰، استانداری ۵۴، پروین ۵۲، رودکی ۶۲ و بزرگراه خرازی ۶۷ در وضعیت سالم ثبت شده است و در خیابان دانشگاه با میانگین شاخص ۳۹ و میدان احمد آباد با ۴۷ در وضعیت پاک گزارش میشود.
کیفیت هوا در شهرستان های مختلف استان در وضعیت سالم است
رئیس امور آزمایشگاههای حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت هوا در ایستگاههای سنجش آلایندگی در شهرستانهای مختلف استان نیز سالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در خمینیشهر با میانگین شاخص کیفی ۴۵ در وضعیت پاک و در سجزی با ۷۲، مبارکه ۶۰، کاشان ۶۲ و نجف آباد ۵۴ در وضعیت سالم ثبت شده است.
گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (افراد دچار بیماریهای قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.
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