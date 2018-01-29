سرهنگ اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تردد در آزادراه های زنجان به قزوین و زنجان به تبریز بدون مشکل در حال انجام است، افزود: آزادراه‌های زنجان به قزوین و زنجان به تبریز که از بامداد روز یکشنبه بر اثر بارش برف و کولاک شدید مسدود شده بود با تلاش راهداران بازگشایی شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تردد در همه محورهای استان زنجان به‌جز محور دندی به تخت سلیمان با رعایت احتیاط و به همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات لازم برای سفرهای زمستانی در جریان است.

فرمانده پلیس راه زنجان گفت: ترافیک در آزادراه زنجان - قزوین سنگین گزارش شده است و عبور و مرور خودروها به کندی انجام می‌شود.

شیرمحمدی تأکید کرد: رانندگان حتماً برای تردد در گردنه‌های کوهستانی دقت کنند و تمهیدات گرمایشی را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: مردم به‌محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راه‌ها باخبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده‌ها باخبر شوند.