فرهنگ اهل بیت (ع)ضامن سعادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعربعلی جباری بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری بهشهر با حضور سرپرست جدید فرمانداری این شهرستان افزود: در جامعه دو فرهنگ داریم؛ فرهنگ اهل بیت و فرهنگ طاغوت که مفسده گری، فساد، رعب و وحشت از فرهنگ بیگانگان است و فرهنگ اهل بیت، فرهنگ دین است که کارها باید براساس فکر باشد.

وی بیان داشت: فرهنگ اهل بیت (ع)رشد و تکامل را موجب شده و جاودانگی را شامل می شود که فرهنگ ریشه دار است و همواره عوامل نفوذی و دشمن اجازه نمی دهند کارها پیشرفت کند و لذا باید جهادی وارد شد و راه را نشان داد و همچنین کار مردم باید به سامان برسد.

جباری افزود: یک مسئول باید برای عمران و آبادی شهر و شهرستان تلاش کند زیرا گره گشایی و رسیدن به کار مردم از سفارش های مهم مردم است و شما بعنوان اربابان حاجت مردم باید تلاش کنید.

وی گفت: خداوند کمک کار مومنی است که کمک برادر مومن خود است و مسئول با توجه به این فرهنگ باید قدرت خدا را ببیند.

امام جنعه بهشهر اظهار کرد: تشویق به گره گشایی باید مورد نظر مسوولان باشد و بدانیم خداوند کمک کار ماست و محبوب ترین اعمال در نزد خداوند شاد کردن دل مردم و رفع گرسنگی نیازمندان است.

جباری گفت: معیار خوشحالی مردم است و تنها با آمار و مسئول دانستن دیگران در مشکلات نمی شود و لذا باید دستگیری کرد تا حاجت برطرف شود.

وی افزود: نیازمندان فراوان داریم که تعدادی زیر پوشش امداد آمدند و بسیاری باقی ماندند و رنج دارند و محبوب ترین مسوول کسی است که نفعش به مردم بیشتر باشد.

امام جمعه بهشهر بیان داشت: جهاد گره گشایی انجام شود زیرا مردم از برخوردهای مسئولان گلایه مند هستند و باید برای رفع مشکلات مردم، جهادی وارد شد که پاداش گره گشایی در امنیت قرار گرفتن در روز قیامت است.