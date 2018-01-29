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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۲

امام جمعه بهشهر:

فرهنگ اهل بیت (ع)ضامن سعادت است

فرهنگ اهل بیت (ع)ضامن سعادت است

بهشهر- امام جمعه بهشهر گفت: پایبندی به اهل بیت (ع)و فرهنگ دین ضمانت گر سعادت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعربعلی جباری بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری بهشهر با حضور سرپرست جدید فرمانداری این شهرستان افزود: در جامعه دو فرهنگ داریم؛ فرهنگ اهل بیت و فرهنگ طاغوت که مفسده گری، فساد، رعب و وحشت از فرهنگ بیگانگان است و فرهنگ اهل بیت، فرهنگ دین است که کارها باید براساس فکر باشد.

وی بیان داشت: فرهنگ اهل بیت (ع)رشد و تکامل را موجب شده و جاودانگی را شامل می شود که فرهنگ ریشه دار است و همواره عوامل نفوذی و دشمن اجازه نمی دهند کارها پیشرفت کند و لذا باید جهادی وارد شد و راه را نشان داد و همچنین کار مردم باید به سامان برسد.

جباری افزود: یک مسئول باید برای عمران و آبادی شهر و شهرستان تلاش کند زیرا گره گشایی و رسیدن به کار مردم از سفارش های مهم مردم است و شما بعنوان اربابان حاجت مردم باید تلاش کنید.

وی گفت: خداوند کمک کار مومنی است که کمک برادر مومن خود است و مسئول با توجه به این فرهنگ باید قدرت خدا را ببیند.

امام جنعه بهشهر اظهار کرد: تشویق به گره گشایی باید مورد نظر مسوولان باشد و بدانیم خداوند کمک کار ماست و محبوب ترین اعمال در نزد خداوند شاد کردن دل مردم و رفع گرسنگی نیازمندان است.

جباری گفت: معیار خوشحالی مردم است و تنها با آمار و مسئول دانستن دیگران در مشکلات نمی شود و لذا باید دستگیری کرد تا حاجت برطرف شود.

وی افزود: نیازمندان فراوان داریم که تعدادی زیر پوشش امداد آمدند و بسیاری باقی ماندند و رنج دارند و محبوب ترین مسوول کسی است که نفعش به مردم بیشتر باشد.

امام جمعه بهشهر بیان داشت: جهاد گره گشایی انجام شود زیرا مردم از برخوردهای مسئولان گلایه مند هستند و باید برای رفع مشکلات مردم، جهادی وارد شد که پاداش گره گشایی در امنیت قرار گرفتن در روز قیامت است.

کد مطلب 4213610

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