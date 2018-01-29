به گزارش خبرنگار مهر، حمید کریمی ظهر دوشنبه در نشست با مدیران هیئت های ورزشی با اشاره به اینکه توسعه ورزش در روستاها زمینه ساز کاهش مهاجرت است، اظهار داشت: باید با توسعه ورزش در روستاها از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: مهاجرت به شهرها مشکلات مختلف در سطح شهرها از جمله حاشیه نشینی ایجاد می کند.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: توسعه ورزش در روستاها زمینه ساز شناسایی استعداد های ورزشی می شود که باید تلاش کرد زیر ساخت های ورزشی در روستاهای ارتقا یابد.

وی بیان کرد: توسعه خانه های ورزش روستایی از مهمترین اهداف در روستاهای چهارمحال و بختیاری است.