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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

درچهارمحال و بختیاری؛

توسعه ورزش در روستاها زمینه ساز کاهش مهاجرت است

توسعه ورزش در روستاها زمینه ساز کاهش مهاجرت است

شهرکرد- مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه ورزش در روستاهای چهارمحال و بختیاری زمینه ساز کاهش مهاجرت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کریمی ظهر دوشنبه در نشست با مدیران هیئت های ورزشی با اشاره به اینکه توسعه ورزش در روستاها زمینه ساز کاهش مهاجرت است، اظهار داشت: باید با توسعه ورزش در روستاها از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: مهاجرت به شهرها مشکلات مختلف در سطح شهرها از جمله حاشیه نشینی ایجاد می کند.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: توسعه ورزش در روستاها زمینه ساز شناسایی استعداد های ورزشی می شود که باید تلاش کرد زیر ساخت های ورزشی در روستاهای ارتقا یابد.

وی بیان کرد: توسعه خانه های ورزش روستایی از مهمترین اهداف در روستاهای چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 4213617

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