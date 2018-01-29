لایحه بودجه ۳ هزار و ۱۵۰ میلیاردی شهرداری شیراز ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز لایحه بودجه سال ۹۷ شهرداری شیراز با رقم بیش از ۳هزار ۱۵۰ میلیارد تومانی به شورا ارائه شد که در مقایسه با سال گذشته حدود ۶.۹ درصد کاهش دارد.

این بودجه در ۴ کارگروه شهرداری تهیه شده که اهداف و اولویت های مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است.

اتمام پروژه های نیمه تمام شهری و توجه به مباحث فرهنگی از جمله نگاه ویژه ما به بودجه سال آینده شیراز است.

این رقم پس از اعمال کسورات ناشی از تعدیل سنوات بستانکاران و مازاد تخصیص نیافته اوراق مشارکت به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه سال آینده شهرداری ۲ هزار ۸۵۰ میلیارد تومان خواهد شد که در مقایسه با سال قبل بیش از ۱۵ درصد کاهش خواهد داشت.

شورای شهر شیراز تا پایان بهمن ماه برای رسیدگی به بودجه زمان دارد.