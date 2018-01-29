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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۴

سرمربی تیم آیزوال هند:

شانس آیزوال برای پیروزی مقابل ذوب‌آهن اندک است

شانس آیزوال برای پیروزی مقابل ذوب‌آهن اندک است

اصفهان - سرمربی تیم آیزوال هند گفت: شانس آیزوال برای پیروزی مقابل ذوب‌آهن اندک است.

به گزارش خبرنگار مهر، پائلو کوئلیو منزس ظهر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط تیم، اظهار داشت: از حضور در ایران بسیار خوشحال هستم و خوشحالم که با تیم پرتلاشی بازی داریم و بدون شک در تلاش برای بازی سرسختانه‌ای مقابل ذوب‌آهن هستیم.

وی با بیان اینکه تیم ما با بودجه کمی راهی این مسابقات شده و بسیاری از بازیکنان از آن جدا شده‌اند، تصریح کرد: ما وقت زیادی برای شناخت حریف نداشته‌ایم و با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه بودیم اما به خوبی می‌دانم که ذوب‌آهن حریف سرسختی برای ما به شمار می‌رود.

سرمربی تیم آی‌زوال هند با بیان اینکه شانس کمی برای موفقیت در این بازی داریم، تاکید کرد: تلاش می‌کنیم که در حمله و دفاع عملکرد خوبی داشته باشیم و با استفاده از موقعیت‌های موجود، بهترین شرایط را رقم بزنیم.

وی با بیان اینکه سابقه حضور من در مادرید به عنوان مربی بدنساز وجود دارد و پس از آن آنالیزور تیم ملی پرتغال بودم، اضافه کرد: همچنین همکاری‌هایی با این تیم داشتم.

منزس با بیان اینکه ورود بازیکنان مطرح در فوتبال هند برای این کشور بسیار مفید است، گفت: اولویت ما این است که با سازماندهی و برنامه‌ریزی، شرایط فوتبال کشور خود را بهتر کرده و بتوانیم با پیشرفت در آینده، فوتبال هند را ارتقا بخشیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۶ بازیکن از آکادمی تیم به ما ملحق شده‌اند و برخی از آنها فردا به میدان می‌روند و در نهایت بودجه تیم ما بسیار محدود است.

کد مطلب 4213629

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