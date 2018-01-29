به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، سید شهاب‌الدین چاووشی در پیامی به مناسبت برگزاری دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراز داشت: برگزاری این همایش منجر به ارتقای سطح رفاه و توسعه منطقه‌ای، عدالت فضایی و اجتماعی، توسعه متعادل و متوازن، آگاهی عمومی و نهایتاً توسعه پایدار در منطقه و ایران اسلامی می‌شود.

وی افزود: اکنون‌ با استعانت از خداوند منان فرصتی فراهم‌شده است که با حضور پژوهشگران و کارشناسان برجسته کشور دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در استان سمنان برگزار شود و به تبیین و بررسی وجوه مختلف آمایش سرزمین بپردازد، خدای را شاکر و سپاسگزارم.

استاندار سمنان بابیان اینکه در کنار برنامه‌ریزی‌های کلان و بخشی باید به طور مستقل آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای نیز توجه شود، ابراز داشت: آمایش سرزمین، روند جامعی از برنامه‌ریزی منطقه‌ای را ارائه و امور اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و محیط زیستی را سازماندهی می‌کند.

چاووشی بابیان اینکه این شکل ازبرنامه ریزی برای به کارگیری برنامه‌ریزی منطقه‌ای در سطح یک کشور بهترین مکمل برنامه‌ریزی کلان و بخشی است، تصریح کرد: آمایش سرزمین چون با دیدی وسیع و همه جانبه به فضای ملی نگاه می کند، همه مناطق کشور را باحوصله و دقت مورد مطالعه و شناسایی قرار می‌دهد و براساس توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و استعدادهای هر منطقه با توجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتایج عملکردهای ملی آنها در سطح ملی، نقش و مسئولیت خاص به مناطق مختلف کشور محول می‌کند.

وی افزود: تفکر برنامه‌ریزی بلندمدت آمایشی در طول دهه‌های اخیر همواره یکی از دغدغه‌های فکری برنامه ریزان و متخصصان برنامه‌ریزی و توسعه کشور بوده و از سال ۱۳۷۶ مرحله جدید مطالعات آمایش ملی در چارچوب جدید و در یک تعامل ملی- منطقه‌ای شروع شد که بیشتر نگاه تعاملی ملی- استانی برای تهیه و اجرای آن مدنظر بوده است.

استاندار سمنان بابیان اینکه باید نسبت به پیاده کردن نظام پایش و ارزشیابی به مثابه ابزاری مدیریتی برای تقویت یا تصحیح فعالیت‌ها و نیز حصول اطمینان از تحقق اهداف آمایش، اقدام کرد، بیان داشت: پایش و ارزشیابی، علیرغم پیشینه نسبتاً طولانی برنامه‌ریزی در کشور تاکنون جایگاه لازم را نیافته و به همین دلیل ضعف‌های مسیر توسعه به نحو نظام‌مند شناسایی نشده و بازخورد آن نیز در نظام برنامه‌ریزی و توسعه انعکاس شایسته نیافته است، تا اقدامات لازم در قبال آن‌ها اتخاذ شود.

چاووشی در ادامه تصریح کرد: تمرکز در نظام برنامه‌ریزی، کم توجهی به نقش نهادهای مدنی، بخش خصوصی و عموم مردم در طراحی، اجرا، نظارت، ارزشیابی و تأمین مالی برنامه‌ها مغفول واقع‌شده است که در اجرای طرح‌های آمایشی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

وی بابیان اینکه روابط بین استانها و مناطق کشور تنها از طریق نگرش آمایش سرزمین امکان‌پذیر است، افزود: در رویکرد آمایشی نقش و وظایف مناطق کشور، روابط آن‌ها با یکدیگر و وظایف آن‌ها در قبال همدیگر تعریف و تعیین می‌شود و نگرش آمایشی امکان به هم تنیدن عملکردهای مناطق مختلف و سازماندهی تعاملات بین آن‌ها در راستای تقویت یکپارچگی سرزمین با لحاظ کردن مزیت نسبی در هر بخش را فراهم می‌کند.

استاندار سمنان بابیان اینکه در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ملی و تنظیم نقش و رابطه برنامه‌های میان مدت توسعه با آمایش سرزمین باید تلاش کنیم، بیان کرد: در رویکرد جدید آمایش علاوه بر درنظر داشتن چالش های برنامه‌های آمایشی باید بتوان راهبردهای توسعه پهنه‌های سرزمینی را در قلمروهای شهری و روستایی پیاده کرد و به راهبردهای لازم برای اجرایی کردن طرح‌های آمایشی توجه داشت.

چاووشی در ادامه تصریح کرد: انتظار می‌رود با برگزاری این همایش و مقالات و سخنرانی‌های ارزنده‌ای که ارائه می‌شود، به ایده‌هایی جدید و خلاق در زمینه‌های مختلف دست‌یابیم به گونه ای که حاصل آن نیل به ارتقای سطح رفاه و توسعه منطقه‌ای، عدالت فضایی و اجتماعی، توسعه متعادل و متوازن، آگاهی عمومی و نهایتاً توسعه پایدار در منطقه و ایران اسلامی باشد.

وی افزود: بدون شک برگزاری نشست علمی با این گستردگی بدون مساعدت و همکاری مسئولان دانشگاه‌های استان و دیگر حامیان علمی و مادی این همایش و کلیه همکاران اینجانب در استانداری و مشارکت علمی پژوهشگران و اندیشمندان سراسر کشور میسر نخواهد شد بدین وسیله از تلاش و مساعدت همه عزیزان کمال تشکر و سپاسگزاری رادارم.