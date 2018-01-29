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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۲

واریز سهم درمان به حساب خزانه تعرض به حقوق بازنشستگان است

واریز سهم درمان به حساب خزانه تعرض به حقوق بازنشستگان است

واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه دولت تعرض به حقوق بازنشستگان این سازمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه خانه کارگر استان کرمان آمده است: با توجه به اینکه در بند و تبصره ۷ بودجه ۹۷ واریز سهم درمان سازمانها به حساب خزانه دولت می تواند مسیر انحرافی برای نه بیست و هفتم درمان تامین اجتماعی ایجاد کند و بخش عمده ای از درآمد حاصل از حق بیمه محروم ترین قشر جامعه را مورد تعرض قرار دهد و علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی را با بحران شدید مالی مواجه و بیمه شدگان را در بلاتکلیفی درمان و خدمات بیمه ای رها کند. مضافا بر اینکه تصدی گری دولت را مضاعف میکند که با اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مغایرت خواهد داشت.

خانه کارگر کرمان از نمایندگان شهرهای مختلف استان کرمان در مجلس شورای اسلامی درخواست کرده نسبت به موارد ذکر شده در جهت تحقق حقوق بیمه شدگان اقدام کنند.

کد مطلب 4213634
مهناز قربانی مقانکی

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