برگزاری دوره آموزشی «پزشک تیم» در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: با توجه به فلسفه وجودی فدراسیون پزشکی ورزشی مبنی بر ارائه خدمات به روز، علمی و گسترده به آحاد جامعه ورزش در سراسر کشور، همواره تلاش داشته ایم به بهترین شکل ممکن در جهت رضایت جامعه هدف این فدراسیون گام برداریم که طبیعی است که تمرکززدایی به عنوان یک ضرورت مدنظر باشد.

نوروزی ادامه داد: فدراسیون پزشکی ورزشی در سال های اخیر با برنامه ریزی عملیاتی و دقیق جهت ارائه بهترین خدمات پزشکی ورزشی در نقاط مختلف کشور گام برداشته است و خوشبختانه این مهم بازخورد خیلی خوبی به دنبال داشته و ورزشکاران عزیز سراسر کشور از این سیاست منتفع شده اند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با بیان اینکه در حال حاضر ورزشکاران چندین استان برای بهره مندی از خدمات پزشکی ورزشی از هرگونه مراجعه به مرکز بی نیاز شده اند و هیات های استانی پزشکی ورزشی به خوبی خدمات لازم را به آنها ارائه می دهند، خاطر نشان کرد: بدیهی است که سیاست تمرکز زدایی علاوه بر جنبه درمان و توانبخشی، بعد آموزش را نیز دربرگیرد به همین دلیل توجه به توانمندی علمی نقاط مختلف کشور و بهره مندی از این توانمندی را یک ضرورت می دانیم.

نوروزی خاطر نشان کرد: در همین راستا برای اولین بار دوره آموزشی پزشک تیم در شیراز با تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال برگزاری است، اقدامی که در نوع خود می تواند زمینه ارتقای روز افزون خدمات پزشکی ورزشی آن دیار را با بهره مندی از توانمندی نخبگان بومی استان فارس، فراهم آورد.

وی یادآور شد: فدراسیون پزشکی ورزشی همچنان تلاش خواهد کرد به بهترین شکل ممکن سیاست تمرکززدایی خود را در نقاط مختلف کشور و در ابعاد مختلف ادامه دهد.