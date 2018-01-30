افتتاح ۲۸ طرح و پروژه بهزیستی در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بهزیستی استان زنجان، محمد محمدی قیداری افزود: همزمان با سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی نواخته شدن زنگ انقلاب در مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی در سطح استان زنجان نواخته خواهد شدو گلباران مزار شهدای انقلاب اسلامی توسط مهدهای کودک از برنامه‌های نخستین روز از دهه مبارک فجر است.

وی با اشاره به مهم‌ترین رویکرد بهزیستی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: افتتاح مرکز مستقل مداخله در خانواده به‌منظور کاهش طلاق، افتتاح پایگاه خدمات اجتماعی و مرکز نگهداری دختران ۱۲ تا ۱۸ سال رضوان ۲ در شهرستان زنجان صورت خواهد پذیرفت.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان از افتتاح دومین هتل آپارتمان سالمندان کشور در هیدج، افتتاح ۱۶۷ واحد مسکن مددجویی و مرکز pku خبرداد و گفت: به‌طور همزمان مسکن مددجویی ۲ معلول در روستای رحمت آباد شهرستان خرمدره، ۲ واحد در سلطانیه، یک واحد در گرماب، ۱ واحد در ماهنشان و ۶ واحد مسکن مددجویی روستایی در شهرستان طارم افتتاح خواهد شد.

محمدی قیداری از افتتاح طرح مراقبین غیر رسمی و مجتمع توانبخشی آفتاب در شهرستان زنجان خبر داد و یادآور شد: مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف خانه دوست در شهرستان ابهر، مرکز اقامتی و بازتوانی افراد با اختلال مصرف امید خمسه در شهرستان خدابنده، مرکز اقامتی بهبود بازتوانی افراد با اختلال مصرف معجزه در روستای تشویر طارم و افتتاح ساختمان کارگاه خیاطی در شهر قیدار از دیگر برنامه‌های افتتاحیه دهه فجر خواهد بود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: مرکز سلامت روان محلی، مهد کودک فرشتگان و باغ انار، کانون نابینایان و مرکز مشاوره تخصصی خانواده مهر در شهرستان خدابنده به طور همزمان افتتاح و شروع به کار خواهندکرد.

محمدی قیداری با اشاره به افتتاح پایگاه سلامت روان هم اندیشان، مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادین در شهرستان ایجرود، شرکت تعاونی بازار اندیشان ماهنشان گروه همیار زنان سرپرست خانوار مینا کاری و ملیله کاری در شهرستان زنجان تصریح نمود: به‌طور همزمان مرکز مشاوره دولتی در شهرستان‌های ماهنشان، ایجرود، ابهر، خدابنده و طارم نیز افتتاح خواهند شد.

وی از دیگر برنامه های بهزیستی در ایام الله دهه فجر دیدار با خانواده های شهداء ، برگزاری مسابقات ورزشی معلولان ، دیدار از منزل مددجویان ، ارائه خدمات مشاوره ای رایگان به عموم مردم ، برگزاری جشن در مهدهای کودک و مراکز تحت نظارت بهزیستی ، رایگان بودن تعرفه مراکز دولتی مشاوره ژنتیک و خانواده و مصاحبه های رادیویی - تلویزیونی مدیر کل بهزیستی برشمرد و خاطر نشان کرد: تجدید پیمان با امام و رهبری در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با حضور گسترده خادمین بهزیستی در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن و استقرار خودروهای ۱۲۳ اورژانس اجتماعی بهزیستی در مسیر راه پیمائی و ارائه خدمات مشاوره ای رایگان از اهم برنامه های بهزیستی در آخرین روز ازدهه مبارک فجر خواهد بود