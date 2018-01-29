به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌زاده ظهر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل آیزاول هند در مسابقات پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: به نظرم این مسابقه حساسیت خاصی دارد و از اهمیت بسیاری برخوردار است بنابراین باید تلاش کنیم که با کیفیت در بازی ظاهر شویم.

وی با بیان اینکه این مسابقه اهمیت بسیاری برای ما دارد، ادامه داد: تلاش کادر فنی و بازیکنان ما این است که با پیروزی در این مسابقه، از مرحله صعود کنند.

هافبک تیم ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه در سال‌های اخیر، سعید آذری یکی از مدیران عامل موفق و سیستماتیک باشگاه بود، بیان داشت: آذری از نظر سیستمی به باشگاه نظم داده و خوشحالم که در سال‌های گذشته اتفاقات بسیاری در این باشگاه رقم زد.

وی با بیان اینکه خوشحالم آذری به صورت شبانه‌روزی در ذوب‌آهن تلاش می‌کند، بیان کرد: به نظرم او یکی از مدیران خوب باشگاه به شمار می‌رود و نقش بسیاری در موفقیت تیم دارد.

رجب‌زاده با اشاره به اهمیت حضور تماشاگران تیمش در بازی فردا تاکید کرد: امیدوار هستم که تماشاگران تیم ما این بازی را جدی گرفته و در این بازی حاضر شوند تا ما بتوانیم با حمایت آنها، نتایج مناسبی کسب کنیم.