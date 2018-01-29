به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، حامد علامتی دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در نشست خبری که امروز در ساختمان مرکزی این اتحادیه برگزار شد، در خصوص برگزاری ششمین دوره نمایشگاه های «مدرسه» انقلاب، اظهار داشت: یکی از راه های درونی کردن افکار و آرمان های انقلاب، ایجاد فضای عمل مداوم و تجربه موارد نظری است؛ سهم دهی به مخاطب در برنامه ریزی وانجام فعالیت های مرتبط با موضوع مدنظر، همراه با ارائه محتوا و تحلیل، می تواند مانند بسیاری از سنت ها و فرهنگ های درونی ما، افکار مدنظر ما را تبدیل به ارزش های انفکاک ناپذیر در مخاطب کند و این همان چیزی است که ما را بر آن داشت تا نمایشگاه های دانش آموزی «مدرسه انقلاب» را برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه ششمین دوره نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب در ۳۵۰۰ مدرسه متوسطه دوره دوم دخترانه و پسرانه برگزار می‌شود، گفت: نمایشگاه های دانش آموزی مدرسه انقلاب به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در آن تعدادی از گروه های دانش آموزی شکل می گیرد و هر کدام از این گروه ها با انتخاب یکی از محورهای موضوعی مشخص شده، به مطالعه و تحقیق و همچنین تولید محصولات دانشگاهی بر پایه ابتکارات دانش آموزی خواهند پرداخت و در نهایت هم با افتتاح نمایشگاه ها، دانش آموزان به روایت گری در باب موضوع غرفه می پردازند.

علامتی سه راهبرد اصلی فعالیت‌های فرهنگی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان را «انگیزه بخشی و حساسیت آفرینی»، «بصیرت آفرینی و معرفت بخشی» و «رفتارسازی و تجربه آفرینی» عنوان کرد و خاطرنشان کرد: اهداف این نمایشگاه شامل «ارتقای سطح انگیزه و تعلق نوجوانان نسبت به جبهه حق در تقابل تاریخی با جبهه باطل»، «آشناسازی با شخصیت و آرمان امام(ره) و مقام معظم رهبری»، «تقویت روحیه انقلابی و انگیزه دانش آموزان نسبت به پیگیری آرمان‌های ملی، جهانی و تمدنی انقلاب اسلامی»، «تقویت بیشتر دانش‌آموزان نسبت به هویت اسلامی و تقویت ایمان آنها به مبانی اسلام و انقلاب»، «برانگیختن خلاقیت و توانمندی دانش‌آموزان در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی» و«هم‌افزایی و همکاری صمیمی بین تشکل‌های دانش‌آموزی» است.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با با بیان اینکه نمایشگاه‌های «مدرسه انقلاب» از ۱۲ بهمن ماه لغایت ۲۲ بهمن ماه برگزار می شود، ادامه داد: بخش‌های جشنواره شامل «قرارگاهی»، «مطالعاتی ـ تحقیقی» و «تولید محصول» است که نمایشگاه مدرسه انقلاب در سه محور شامل «دیروز ما»، «امروز ما» و «فردای ما» برگزار می شود.

وی ادامه داد: در محور دیروز ما موضوعات «رستاخیز سقوط شامل بررسی و نمایش فساد اقتصادی، سیاسی، وابستگی، سلطه‌پذیری دوران پهلوی»، «پرچمداران پایداری شامل پرداختن به شخصیت، زندگینامه، مبارزات، آثار و اندیشه‌های امام(ره)، رهبر معظم انقلاب، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهدای ترور، چهره‌های انقلابی، شهدا و شخصیت‌های بومی مؤثر در انقلاب اسلامی»، «شهر انقلابی من شامل سوابق و اقدامات انقلابی مردم استان و نقش مردم و شهر خود در پیروزی انقلاب اسلامی» و «پلاک شصت شامل بررسی ترورها و عملیات های تروریستی دهه شصت و بررسی نقش منافقین در ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران است» بررسی می‌شود.

علامتی خاطرنشان کرد:در محور امروز ما موضوعات «آفتاب ولایت شامل جایگاه ولایت فقیه و نقش رهبری امام خامنه ای در مسیر انقلاب»، «رویش ها: دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه های علمی و فناوری، فرهنگی،اجتماعی، معنوی(آزادی، بازیابی هویت و عزت، استقلال، روحیه اعتماد به نفس و شهادت طلبی)»، « دیوار فریاد شامل استکبار ستیزی، دشمن‌شناسی، شناخت عرصه‌های نفوذ دشمن و راه‌های مقابله با آن، خیزش‌های مردمی بیداری اسلامی، عرصه‌های درگیری با استکبار بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان» و « موج چهارم یعنی وظایف نسل چهارم انقلاب شامل پیشرفت علمی، اعتماد و امید به آینده، رسالت تشکیلات دانش‌آموزی، اقتصاد مقاومتی، مطالبات رهبر معظم انقلاب از دانش‌آموزان بر اساس دیدار بهار وصل و سبک زندگی»، «مجاهدان سایبری شامل بررسی بیانات مقام معظم رهبری و نماینده ایشان در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در رابطه با فضای مجازی، فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و معرفی بازی ها، اپلیکیشن ها و نرم افزارهای مفید داخلی» و «ققنوس شامل نقش مدافعان حرم در حفظ آرمان های انقلاب اسلامی و امنیت ایران و معرفی شخصیت های انقلابی و شرح ویژگی شهدای مدافع حرم» مطرح شده است.

وی ادامه داد: در محور فردای ما موضوعات «انصارالمهدی(عج): از اهداف غایی انقلاب اسلامی منتج شدن به انقلاب جهانی حضرت ولیعصر(عج) می باشد که در این بخش به ترسیم سیمای حکومت اسلامی در عصر ظهور و تشکیل یک جامعه نمونه اسلامی و دولت اسلامی در جهت ارائه یک الگوی موفق به سراسر مردم دنیا خواهیم بود» و «تمدن نوین اسلامی: هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمر است که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است؛ بر این اساس تأمل و تعمق در این مفاهیم و مراحل و تلاش برای گفتمان سازی به منظور ایجاد نهضت نرم افزاری و تولید فکر و علم و رفتار به شکل طبیعی در این مجرا امری طبیعی وحیاتی است که نمایشگاه مدرسه انقلاب به این امر خواهد پرداخت»، اعلام شده است.

علامتی با بیان اینکه شعار مدرسه انقلاب، «انقلابی می مانیم» است،خاطرنشان کرد: تشکیل گروه سرود و اجرای سرود دانش آموزی،اجرای فیلم های منتخب جشنواره عمار و «جهان بدون ترور» در مدارس، بخش ویژه نمایشگاه های مدرسه انقلاب است؛ با توجه به برگزاری سلسله همایش های جهان بدون ترور و ضرورت گفتمان سازی وجریان سازی در این خصوص و شناخت ابعاد و راهبرد دشمن و مبارزه با نظام سلطه، بخش ویژه نمایشگاه به امر اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ هزار دانش آموز درگیر برگزاری نمایشگاه های مدرسه انقلاب خواهند بود که روایت گری شاخصه اصلی کار است، اظهار داشت: پیش بینی می کنیم ۱۲ تا ۲۰ غرفه در هر مدرسه برگزار شده و این نمایشگاه ها بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار مخاطب داشت باشد.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تصریح کرد: برنامه های دهه فجر در متوسطه اول با عنوان جشن جوانه های امید برای دانش آموزان دختر و غنچه های امید ویژه دانش آموزان پسر با اجرای برنامه گوناگونی مانند تئاتر، آلاله های شهر، اجرای مسابقه، ایده ها و بسته های مستند قصه های انقلاب، جام فجر، جشن خاطره، پازل انقلاب و برنامه های هنری مختلف برگزار می شود.