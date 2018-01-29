قصد خروج از منبج در خاک سوریه را نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی «سی‌اِن‌اِن»، ژنرال «جوزف وتل» (Joseph Votel) فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا امروز اعلام کرد که علیرغم هشدارهای ترکیه، واشنگتن قصد خارج کردن نیروهای خود از «منبج» واقع در خاک سوریه را ندارد.

فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا ادامه داد: به دنبال خروج نیروهای آمریکائی از این شهر نیستیم.

این در حالیست که «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه چندی پیش اعلام کرده بود که عملیات کنونی ارتش این کشور به شهر عفرین محدود نشده و ارتش آنکارا ممکن است به سمت منبج و همچنین استان حلب حرکت کند.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.