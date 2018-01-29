به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی در نشست تخصصی رؤسا و کارشناس‌ مسئولان فرهنگی ـ هنری، اردویی و فضاهای پرورش آموزش و پرورش که در اردوگاه شهید باهنر در حال برگزاری است با اشاره به ضرورت توجه ویژه به تعلیم و تربیت اظهار داشت: امروز کار تعلیم و تربیت، کاری فوق‌العاده، پیچیده و سختی شده است و برای اینکه در این پیچیدگی موفق باشیم،‌ باید چند اتفاق صورت گیرد.

وی ادامه داد: تربیت برآیند فرآیندهای جاری و ساری در نهادهای مختلف است و تنها محصول کار آموزش و پرورش نیست و خروجی‌ خوب فقط به کارکرد آموزش و پرورش بستگی ندارد بلکه باید نهاد خانواده و نهادهای مؤثر دیگر به طور هماهنگ عمل کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه اساسی‌ترین نهاد، نهاد خانواده است که بیشترین سهم را در تعلیم و تربیت دارد،‌گفت: خانواده اساس تعلیم و تربیت را بنا می‌گذارد و آموزش و پرورش زمینه‌های رشد و تعالی آن را مهیا می‌کنند.

کاظمی با بیان اینکه آموزش و پرورش و نهادهای تربیتی باید دغدغه اول همه قرار گیرد، افزود: تا زمانی که تعلیم و تربیت دغدغه‌های دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت نباشد شاهد اتفاقاتی خوبی نخواهیم بود.

کاظمی تصریح کرد: امروز نیاز به تربیت دانش‌آموزانی داریم تا در فضای یکپارچه و یکدست جهانی، هویت ملی و دینی خود را حفظ کنند و دانش‌آموزان امروز بر خلاف گذشته در معرض تهاجمات مختلف در عرصه جهانی قرار می‌گیرند.

وی بهترین راهبرد برای مقابله با تهاجمات دشمن در حوزه فرهنگی و دینی، ارتقای اعتماد به نفس، تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان عنوان کرد.

کاظمی با اشاره به اهمیت سند تحول و هدف اصلی آن که دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است،‌ خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این موضوع نیازمند تعلیم و تربیت تمام‌ساحتی هستیم یعنی تربیتی متعادل و متوازنی که نتیجه آن تکامل روح انسان است.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیاز جامعه دانش‌آموز و خانواده‌ها ایجاد روحیه امید، نشاط و شادابی در بین دانش‌آموزان است و تنها ابزار ایجادکننده این روحیه ابزار هنری و فعالیت‌های مربوط به آن است و نگاه ما به فعالیت‌های هنری باید به شکلی باشد که موجی از امید و نشاط در کف مدارس ایجاد کنیم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سه استراتژی مهم معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد:‌رشد و توسعه فرهنگ اقامه نماز، قرآن و عترت، توسعه مهارت‌های فردی و فعالیت‌های اخلاق‌محور و ایجاد روحیه امید و نشاط و شادی در دانش‌آموزان و مدارس از جمله استراتژی‌های مهم این معاونت است.

کاظمی گفت: روح حاکم بر فضای تعلیم و تربیت باید روح نشاط و شادابی باشد که در این صورت زمینه‌های جذب، درک و خلاقیت را در دانش‌آموزان ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های دهه فجر برای دانش‌آموزان تصریح کرد: ما به دنبال فعالیت‌های خرده‌اثربخش و شادی‌بخش در سطح مدارس هستیم و باید به سمت اجرای سرودهای حماسی، انقلابی و برگزاری نمایشگاه‌های درون‌مدرسه‌ای و تئاترهای زنگ تفریحی حرکت کنیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های اردویی در آموزش و پرورش یادآور شد: اردو میدان واقعی تمرین بسیاری از داده‌ها و اطلاعات در حوزه‌های علمی، رفتاری و اخلاقی است و اعتقاد داریم دانش‌آموز در اردو همه رفتارها را در فضایی باز به صورت مختارانه تمرین می‌کند و ما به دنبال نهادینه‌کردن رفتارهای دانش‌آموزان در فضاهای اردویی هستیم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اردوها بهترین فضا برای تعلیم و تربیت تمام‌ساحتی است‌،متذکر شد: سیاست ما تقویت،‌ تأکید و توسعه فضای اردویی است ضمن اینکه ارتقای ضریب امنیت اردوها یکی از مهمترین دغدغه‌های ما است و تا زمانی که ایمنی اردوها را تضمین نکرده‌ایم نباید اردویی را تدارک ببینیم.

کاظمی با بیان اینکه باید بازنگری اساسی در اردوها داشته باشیم، خاطرنشان کرد: باید از تعداد اردوهای متمرکز کشوری بکاهیم و به سمت اردوهای شهرستانی یک روزه برویم؛ البته باید از ظرفیت بخش خصوصی برای تقویت این حوزه استفاده کنیم که در حال طراحی این موضوع هستیم.

وی با تأکید بر ارتقای ضریب امنیت اردوها بیان داشت:‌راه‌اندازی مرکز کنترل اردوهای کشوری از مهمترین اقدامات صورت‌گرفته است ضمن اینکه هیچ اردویی نباید بدون طی شدن فرآیندهای امنیتی اجرا شود و ما به دنبال این هستیم که فرآیند مرکز کنترل اردویی را به استان‌ها منتقل کرده و از آنجا به شهرستان‌ها انتقال دهیم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دستورالعمل اردویی دانش‌آموزان به صورت آزمایشی بازبینی شده و آماده ارائه نظرات در جهت اصلاح آن هستیم، یادآور شد: یکی از اجحاف‌ها در حق آموزش و پرورش این بود که با ذره‌بین نکته‌ای در این خصوص پیدا کردند و بیان شده است. دستورالعمل اردویی آزمایشی و پیشنهادی است و بلافاصله بعد از هر اتفاقی حوزه معاونت پرورشی مورد هجمه قرار می‌گیرد حال اعلام می‌کنیم اگر دلسوزی در این خصوص وجود دارد پیشنهادات خود را ارائه دهید.

وی با تأکید بر اینکه طرح حضور معلمان راوی و موزه‌های شهدا را باید در مدرسه ایجاد کنیم، خاطرنشان کرد: باید یادواره شهدا را در مدرسه طراحی کنیم و هر منطقه را مکلف کنیم تا سالی یکبار یادواره شهیدان منطقه خود را برگزار کنند.