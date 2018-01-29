ورزشگاه بجنورد از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برخوردار است

کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه برای ادامه ساخت ورزشگاه ۱۹ مهر ۱۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص‌یافته است، اظهار کرد: برای تکمیل این ورزشگاه درمجموع اعتباری بالغ‌بر ۱۲ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

بهادری افزود: درمجموع تاکنون با اختصاص این ۱۰ میلیارد تومان به این ورزشگاه ۲۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص‌یافته که با توجه به نیاز این پروژه به ۳۴ میلیارد تومان اعتبار ۱۲ میلیارد تومان دیگر موردنیاز است.

وی با اشاره به بیش از ۵۰۰ برنامه در سطح استان به مناسبت ایام دهه فجر، گفت: در تمام شهرستان‌ها برنامه‌های ویژه‌ای به مناسبت گرامیداشت این ایام برنامه‌ریزی‌شده و ازجمله این برنامه‌ها پیاده‌روی خانوادگی، جشن انقلاب با حضور هنرمندان کشوری و دعوت از جامعه بزرگ ورزشی و جشنواره ازدواج و اختتامیه المپیاد همگانی، مسابقات کشوری کشتی پهلوانی مرزبانی ناجا و جشنواره‌های ورزشی بومی و محلی در دهستان‌ها برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی همچنین با اشاره به افتتاح ۱۹ پروژه ورزشی تا پایان هفته دولت سال آینده، اظهار کرد: از ۱۴ میلیارد تومان برای قانون ۲۷ صدم درصد ارزش‌افزوده تاکنون ۳.۲۷۰ میلیارد تومان جذب‌شده است.

بهادری همچنین افتتاح سالن وزنه‌برداری استان در محل مجموعه ورزشی تختی بجنورد، افتتاح خانه جوان بااعتبار یک میلیارد تومان در بجنورد و افتتاح سالن ورزشی روستای دهنه اجاق را از دیگر برنامه‌ها برشمرد.