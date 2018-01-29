پسکوف: آمریکا در تلاش برای تاثیرگذاری در انتخابات روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهور روسیه اظهار داشت که گزارش آمریکا در مورد کرملین، تلاش آمریکا برای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری در روسیه است، اما هیچ تاثیری نخواهد داشت.

پسکوف گفت: ما در واقع معتقد هستیم که این تلاش مستقیم و آشکار برای انجام بعضی اقدامات برای نفوذ در انتخابات است. ما با این اقدام موافق نیستیم و معتقدیم که هیچ نفوذی نخواهد گذاشت. انتشار لیست سیاه معنی خاصی ندارد و انتشار آن موج جدیدی از تحریم نیست.

وی افزود: در عین حال، ما باید نگاه کنیم و تحلیل کنیم که چه اتفاقاتی پس از این رخ خواهد داد. البته همه این اقدامات در مسکو مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند تا درخصوص منافع ما و شرکت های ما در حداکثر امکان در هر مورد اطمینان حاصل شود.

گفتنی است که دولت آمریکا گزارشی را تهیه کرده است و می خواهد آن را تحویل کنگره آمریکا دهد تا بر اساس آن تحریم ها جدید بر علیه روسیه اعمال شود.