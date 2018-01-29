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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۹

برخی منابع در سوچی اعلام کردند؛

پیش نویس بیانیه پایانی سوچی نادرست است

پیش نویس بیانیه پایانی سوچی نادرست است

برخی منابع در شهر سوچی اعلام کردند که پیش نویس هایی که از کمیته ها و بیانیه پایانی نشست سوچی منتشر می شود، نادرست است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، برخی منابع در شهر سوچی اعلام کردند که پیش نویس هایی که از کمیته ها و بیانیه پایانی نشست سوچی منتشر می شود، نادرست است.

این منابع بیان کردند: انتشار این پیش نویس ها نادرست و غیر واقعی با هدف خدشه دار کردن این نشست رخ می دهد. هر پیش نویسی که به نشست عرضه می شد هنگامی قابل اعتماد است که مورد تصویب قرار گیرد.

این در حالی است که یک  منبع روسی اعلام کرد که این نشست فرصت واقعی برای انجام گفتگو سازنده میان همه سوری ها برای عملیات سیاسی به منظو دست یابی به راه حلی برای پایان بحران فراهم می آورد.

کد مطلب 4213659

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