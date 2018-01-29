چرخش مالی ۵۰ درصدی صنعت دارو دراختیار ۳۰۰ داروخانه دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون هاشمی با اشاره به اینکه صنعت دارو به لحاظ آورده اقتصادی شرایط میانه ای دارد، گفت:‌ حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان چرخه مالی حوزه دارو درطول یکسال بوده وهمین موضوع سبب شده که بسیاری از صاحبان سرمایه رغبت زیادی به سرمایه گذاری دراین بخش داشته باشند، اما درکنار این مسئله صنعت دارو به دلیل اهمیت حوزه سلامت نیازمند توجه بیشتری است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی افزود: صنعت دارو دارای ۳ بخش تامین کننده اعم از وارد کننده و یا تولید کننده داخلی، پخش و توزیع و ارایه خدمات به مردم است، متاسفانه دراین ۳ بخش حضوردولت روند کار را با بروکراسی و کاغذ بازی مختل کرده و سبب عدم توسعه شده است؛ البته بخش غیر دولتی از حضوربخش دولتی به معنای عام و خصولتی ها، شبه دولتی ها و نهادی ها آسیب دیده است.

وی تصریح کرد:‌ درحال حاضر بیش از ۱۲ هزار داروخانه فعالیت می کنند که حدود ۳۰۰ داروخانه دولتی وابسته به نهادهای دولتی بیش از۵۰ درصد چرخش مالی درحوزه دارو را دردست دارند، بنابراین اگرحضور دولت درصنعت دارو کاهش پیدا نکند؛ بروکراسی ها منجربه افزایش هزینه های پرت بخش دولتی شده و سرنوشت حوزه دارو به سمت توسعه حرحت نخواهد کرد.

هاشمی با اشاره به اینکه دولت باید نظارت ها را به درستی برعملکرد صاحبان صنایع دارویی به درستی انجام دهد، گفت:‌ضمن اینکه دولت باید از سازمان نظارتی قوی در این حوزه کمک بگیرد، هرچند که درحال حاضر سازمان غذا و دارو از قوت لازم برای نظارت بیشتر نداشته و باید تقویت شود؛ درهمه کشورها صنعت دارو روبه رو پیشرفت بوده و باید از تجربیات آنها برای تقویت صنایع دارویی درکشور استفاده کرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با تاکید براینکه صنعت دارویی درکشور درمقایسه با سالیان گذشته پیشرفت های بسیاری داشته است، افزود:‌ علی رغم تمامی ضعف ها اما صنایع دارویی پیشرفت های قابل قبولی داشته است، تنها باید حمایت های لازم صورت گرفته و دولت باید با واگذاری کارخانه های خود به بخش خصوصی و غیردولتی از این حوزه حمایت کند؛ ضمن اینکه به صنایع نوپدید یارانه و سوبسید لازم پرداخت شود، همچنین مشکلات مربوط به گمرکی حوزه دارو باید حل و فصل شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: درحال حاضر بیش از ۹۵ درصد داروی مصرفی کشور درداخل تهیه می شود، اما ۵ درصد وارداتی رقم هزینه ای قابل توجهی را به خوداختصاص می دهد؛ همچنین درکنار توجه به تولیدات داخلی باید فضا را برای ورود برخی داروها فراهم کرد، زیرا تولید برخی داروها درکشورارزش اقتصادی نداشته و تنها هزینه هایی را برای کشور ایجاد می کند.